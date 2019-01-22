專黑臉書？這4年來《紐時》對臉書的報導幾乎全是負面的

▲臉書的高管們也開始認為，《紐約時報》對臉書的報導已經變得愈加負面且不公正。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）自去年多次遭媒體踢爆隱私問題，如今，臉書的高管們也開始認為，《紐約時報》對臉書的報導已經變得愈加負面且不公正。

事實上，這個論點也非完全錯誤。科技媒體Recode引述數據分析師霍夫德（Joe Hovde）的研究報導，自2016年美國大選以來，《紐約時報》對臉書的報導口吻幾乎完全是負面的。數據顯示，這個轉變始於川普（Donald Trump）當選美國總統的4年前，並一直延續至今。

▼2012年1月至2019年1月，《紐約時報》對臉書的報導口徑統計。藍色代表正面表述，紅色代表負面表述。（圖／截自Recode，下同）

為了進行分析，霍夫德查閱了《紐約時報》所有關於「臉書」的報導標題及導言，然後將這些單詞進行評分，分數從-5分到+5分，兩個極端分別代表著非常負面的單詞、《紐約時報》上幾乎不太可能出現的詛咒字眼及非常正面的單詞、諸如「極好」（superb）或「驚人」（breathtaking）等。並於去年在BuzzFeed上發布了這些數據及研究成果。

研究結果顯示，在2016年末，即美國總統大選期間，與臉書有關的新聞幾乎完全是負面的。從霍夫德製作的圖表也可看出，2006年至2016年期間，臉書正面報導的分數穩定的下滑。《紐約時報》上最常用以與臉書相伴的負面詞包括：殺害（killed）、死亡（death）、暴力（violence）、異議（protests）、被告（accused）等。

▼2012年1月至2019年1月，《紐約時報》對臉書報導文章數量統計。

當然，《紐約時報》及其他媒體都有可受公評的理由抨擊這個世界上最大的社群媒體平台。《紐約時報》發言人墨菲（Eileen Murphy）透過電子郵件回應指出，臉書是一家坐擁巨大權力的公司，位居現今一些重大問題的核心（即隱私及政治干預）。在2016年總統大選後，該公司更像在演藝一個政治故事，所以，報導口徑的轉變是無可避面的。報導是我的職責，我們應積極公正地揭示真相。