苦日子來了！CEO們悲觀看景氣暴增6倍

▲資誠(PWC)調查CEO對未來景氣看法，達到29%悲觀，悲觀增幅創歷史最大。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

資誠(PWC)全球企業領袖(CEO)2對於未來一年的經濟前景悲觀，較去年的暴增六倍，只有42%的CEO對未來的經濟樂觀，也較去年的52%大減了10個百分點。對於未來的營收，僅只有35%的企業看好未來一年營收會正成長；較去年也大減了7個百分點。

資誠今(22)日公布「第22屆全球企業領袖調查報告」報告顯示企業領袖對於未來一年的看法「悲觀」程度暴增，從去年的5%增加到29%，暴增了6倍。進一步發現，在42%未來感覺到樂觀的企業裡，美國企業信心大為減弱，從2018年的63%驟降至37%，下滑了26個百分點，美國企業的信心下滑地最為明顯；而主要原因在於憂心美國財政刺激退場，以及日趨緊張的貿易局勢；相對來說，亞太區的CEO們對景氣相對有抗壓性，50%對全球景氣樂觀程，下滑程度大約是10個百分點，較其他區域來說相對抗壓。

在全球景氣看法悲觀下，企業營運CEO們對營運也保守以對，只有35%的企業預期未來一年營收正成長，低於2018年的42%；拉長至三年來看，也只有36%CEO們看好自身企業的營收成長，較去年下降9個百分點，主要原因仍在貿易緊張和全球經濟成長趨緩。CEO們最擔憂的前五大威脅依序為法規過度監管(35%)、政策不確定性(35%)、關鍵技能的取得(34%)、貿易衝突(31%)及網路資安威脅 (30%)。其中，「貿易衝突」是今年首度納入調查的選項，對此議題感到極度擔憂的CEO中，不只關心中美貿易衝突，歐盟和美國間的貿易衝突、以及歐盟和英國間的貿易緊張。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，CEOs對全球經濟景氣的樂觀信心急速消退，反映出全球貿易的緊張局勢、政治動盪和不確定性、以及更緊縮的貨幣和財政政策。

資誠的調查報告2018年9至10月進行，共有來自91國1,378名CEO透過網路、郵件、面對面以及電話受訪，議題涵蓋企業領袖對於未來景氣與全球經濟發展的看法。59%受訪者任職於私人公司，48%的公司營收逾10億美元，36%介於1-10億美元之間，15%低於1億美元。