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去年3款新iPhone銷量創史上第2差　蘋果將大規模降價

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▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲2018年發布的3款iPhone的銷售表現，可以說是自2018年推出iPhone 6S及iPhone 6S Plus以來最令人失望的。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

隨著智慧型手機銷量下滑，全球手機製造商無不座如針氈，偏偏蘋果iPhone售價又屢創新高，連帶衝擊買氣。據Investor's Business Daily報導指出，由於iPhone XS及XS Max兩機款的銷售下滑，使電信業者等通路庫存瘋狂增加。

據KeyBanc Capital Markets分析師發布的調查報告顯示，2018年11月至12月期間，北美及西歐的電信業者持有的蘋果iPhone庫存愈來愈高，直接反映出iPhone的需求疲軟。iPhone XR自去年10月上市以來，買氣就不佳，雖然蘋果於後續率續推出各種促銷刺激，但銷量始終沒有起色。iPhone XS及iPhone XS Max的銷售則更加冷清。

據統計，2018年發布的3款iPhone的銷售表現，可以說是自2018年推出iPhone 6S及iPhone 6S Plus以來最令人失望的。銷量僅次於iPhone 6S系列，為史上第2差。

報導中也提到，鑑於全球iPhone XR、XS系列銷售疲軟，蘋果將在全球啟動大規模降價，以刺激用戶的購買欲。

此外，據日經新聞報導，由於2018年推出的3款iPhone銷售不佳，蘋果的主要供應商都已下調了2019年的展望。iPhone震動馬達的供應商Nidec表示，將2019全年的營收預期下調25%。蘋果A系列晶片的核心供應商台積電也在最新的財報會議上下調2019年第1季的營收預期，預計跌幅達到22%。

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