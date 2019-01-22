春節前致員工一封信　王雪紅：2019將會是HTC豐碩的一年

▲HTC董事長暨執行長王雪紅。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

再過不到兩週就是農曆春節，宏達電（2498）董事長王雪紅趁著春節前致員工一封信，內容提到日前在CES展出的新品VIVEProEye、VIVECOSMOS、ViveportInfinity和VIVERealitySystem，一舉獲得全球36項大獎，並看好2019將會是HTC豐碩的一年。

首先，王雪紅先在內部信的一開始提到，農曆春節佳期即將來臨，先祝大家新春蒙福、平安喜樂，接著談到最近HTC在剛落幕的國際消費性電子展CES 2019，展出嶄新的VIVEProEye、VIVECOSMOS、ViveportInfinity和VIVERealitySystem，以革命性的硬體、軟體和應用內容服務，為高階VR的體驗方式樹立了新標竿，不僅廣獲世界的注目與讚譽，截至目前為止，更已一舉拿下全球36項大獎，HTC在高階VR方面的這些最新發展成果，充分展現了我們頂尖的技術和內容，以及持續致力於重新定義消費者和企業用戶接近和體驗VR的方式，此外，HTC VIVEPro，這個月獲頒來自中國主流VR媒體的兩項「2018年度最佳VR硬體」大獎。

王雪紅表示：「為著我們比去年又多贏得了8個大的獎項，我非常以你們引以為榮，擁有HTC這樣優秀的團隊，分工合作的群體，使得HTC的創新一直站在高科技企業的巔峰，一直引領著高科技產業的前進潮流。」

王雪紅進一步指出，我有時在想，我們為什麼能有如此源源不斷的創造力，而敢在洶湧浪潮波峰下，仍然百折不撓地向前衝？其實就是因為我們有熱情、敢夢想、能突破、會改變、不怯戰。我們挑戰每一個看似達不到的高度，我們敢迅速變革，因為市場需求的變化非常地多元和極端的迅速，我們敢挑戰自我，所以我們可以一直在進步。同時我們也秉持著HTC人QuietlyBrilliant的性格，勝不驕敗不餒，持續著PursuitofBrilliance努力不懈，就是希望用我們的智慧，使用科技來傳遞並提升人類幸福生活的體驗與結晶。

▲Vive Reality System。（圖／HTC提供）

王雪紅強調，我們創造的VIVEReality，是將VR＋AR＋AI＋5G＋Blockchain這些尖端科技結合起來，融合人文藝術，而釋放出人們的想像力；這些想像力可以創造出，人們沒有想像過的優質內容，進而讓人們實現出更加美好生活的豐富享受。

此外，王雪紅提到，HTC除了會持續打造如虎添翼再進化的硬體及軟體之外，對企業，對文化，對藝術，對教育，對醫療，對娛樂也會有深刻意義的內容，目前正透過我們的平台VIVEPORT源源不斷地運輸出去，好讓許許多多的人們，在世界各個地方都能看到我們的產品，透過這些產品內容，展現出我們造福人群的理想。

最後，王雪紅引用古人說的「學如逆水行舟，不進則退」，展望新的一年，我們以此互勉，並衷心相信、充滿希望、互助互愛，攜手堅定的一起朝向目標邁進，2019將會是HTC豐碩的一年，並祝福員工豬年吉祥，諸事如意，有從神來滿滿且豐盛的恩典與你們的家人親友同在。