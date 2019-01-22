權值大咖險疲態　台股早盤維持小跌格局無力上攻



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰似乎露出一線屬光，且美國政府關門危機也可望落幕，在國際利空因素降低之下，加上台灣內資有資金挹注，外資回補，整體行情不淡；但受到台積電與鴻海重量級權值股走勢疲弱下，台股今（22）日開盤下跌8.86點，以9880.54點開出，早盤指數維持小跌格局，指數擴大跌逾20點，目前最低來到9863.76點。

上週美股持續上漲，昨日亞股普遍走高，台股也呈現開高走高，各類股皆有表現，惟欠缺重量級主軸，且量能略嫌不足，使得指數開高後欠缺續攻力道，終場指數僅僅上漲53.34點，收在9889.40，成交金額萎縮至920.07億元。

昨日公布去年全年外銷訂單5118.2億美元，為歷年新高，年增加190.2億美元或增3.9%。惟去年第4季外銷訂單1400.5億美元，年減37.1億美元或減2.6%；去年12月外銷訂單433.8億美元，年減50.9億美元或減10.5%。顯然去年第4季起外銷訂單有明顯放緩跡象，未來須將留意第4季上市櫃公司獲利表現。

美股昨遇馬丁路德．金恩日休市，不過法人預期，中美貿易緊張局勢解凍，以及美國工業生產數據優於預期，隨國際股市回穩，對於與美股緊密連動的台股也都是樂觀的消息。各界仍預期台股封關前上漲機率不低，不過目前操作方面選股依然得觀察基本面，從中挑選穩健的標的布局，才能避開追高殺低的風險。