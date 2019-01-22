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台指期開跌逾30點回測9800點　3大期指年前漲多拉回

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國股市休市一天，歐股幾乎全面收低，亞股則各自表態，台指期今天以小跌開出。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

大陸經濟數據放緩，加上英國首相梅伊不排除延後脫歐，使得歐股幾乎一片倒，亞股則各自表態，台指期今（22）日開低震盪，電子期指、金融期指一片綠油油，早盤下挫逾30點，步步回測9800點關卡。

期貨分析師表示，在外資籌碼偏多下，台股相對有撐，不過成交值持續不足，使得指數呈現量縮整理格局，而期貨盤勢貼近現貨市場，預料短線橫盤整理機率較高。

股期雙市周一開高震盪，台股在半導體族群強漲帶動下，盤中一度飛越9900點大關，不過股王大立光殺尾盤，漲幅逐步收斂，終場上漲53.34點，收在9889.4點，成交金額新台幣917.95億元，三大法人合計買超51.8億元，其中自營商買超12.02億元，投信賣超11.83億元，外資及陸資買超51.61億元。

台股在美股4大指數續揚下，連動台指期昨天開高震盪，盤中一度衝破9900點，尾盤上漲45點，以9866點作收，與現貨相較，逆價差23.4點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加539口至2萬6816口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加964口至5萬3296口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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