俄羅斯大量收購黃金避險　擠下大陸登上黃金儲備第5名

▲黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

黃金一直以來都被視為是對美元極佳的一種避險工具，外媒報導指出，俄羅斯近年一直想方設法大量囤積黃金，截至今年初，俄國已取代中國大陸成為世界第五大黃金持有者。

據《路透社》報導，從2014年俄羅斯入侵克里米亞後，西方各國紛紛對該國實施制裁，去年四月更因為英國特工毒殺案，導致更進一步的制裁。因此在俄羅斯總統普丁的支持下，該國央行大舉買入黃金，俄羅斯央行18日指出，該國在去年共買入880萬金衡盎司（oz t）黃金，較2017年的720萬oz t還多。

截至今年1月1日，俄羅斯央行持有的黃金總數為6790萬盎司，高於2018年的初的5910萬盎司，成功擠下中國大陸，成為全球第五大黃金持有國，僅次於美國、德國、法國和意大利。被擠至第六名的中國大陸，兩年來黃金儲備僅增加一次，從2016年10月的5920萬盎司上升至2018年12月的5960萬盎司。

業內人士表示，俄羅斯央行會大量投資黃金，主要是因為面對國際上的制裁，黃金仍不會被凍結或列入黑名單，因此俄羅斯有意藉由黃金來分散美元資產。俄羅斯總統普丁也在去年5月表示過，他認為被美元支配的匯市是不可靠的。