任正非提金門戰役比喻華為現況　謝金河：精準解讀兩岸關係

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

華為從去年開始在國際上面對一連串挑戰，多國對該品牌進行封殺，但華為的大當家任正非近期卻動作頻頻，除了告誡員工要自省外，也表示華為將開始進行組織精簡，他更以「金門戰役」為例，來比喻華為目前的處境。財信傳媒集團董事長謝金河認為，任正非這番言論，除了代表華為的處境外，也精準解讀了兩岸關係。

謝金河21日在臉書發文表示，中國大陸電信巨擘華為在面對美國的封鎖，創辦人任正非近期動作頻頻，除了告誡員工要自省，華為的5G技術沒有那麼厲害外，他也表示，未來幾年形勢不樂觀，華為恐要準備過苦日子，因此該公司將進行組織精簡，一些平庸的員工將被放棄，只會留下專業的人才。

任正非提到，華為要過河，就必須要有船與橋，他以當年金門戰役為例，稱當時解放軍會全軍覆沒，就是因為沒有船了，因為第一波船登陸，正好遇到退潮，船隻擱淺，全部被國民黨軍隊炸沈了，第二梯，第三梯就上不去了。

謝金河指出，任正非描述的正是1949年的「古寧頭戰役」，是當年度國共之間最大規模的戰事，一直到1958年的823砲戰，解放軍一直拿不下台灣，造就兩岸分治的事實。任正非藉此戰來解讀華為的現況，同時也承認了1949年中共沒有拿下台灣的事實，同時也代表中華民國從1949年迄今一直都活著，從來沒有滅亡過。