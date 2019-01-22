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童子賢談5G：借鏡WiMax　希望這次不要再落後了

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▲和碩董事長童子賢專訪。（圖／記者林世文攝）

▲和碩董事長童子賢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

5G不只是全球科技產業的「Next big thing」，在3G、4G台廠世代錯過發話權的台灣，更是積極想把握住這次5G商機。台北電腦公會理事長暨DiGi+民間諮詢委員會召集人童子賢表示，要借鏡過去WiMAX的失敗案例，希望台灣這次不要再落後了。

童子賢昨（21）日出席第三代合作夥伴計劃（3GPP）大會，談到台灣5G未來的方向，他特別提起過去台灣在通訊發展的失敗案例WiMAX，以及聯合國曾經推出每童一機（OLPC；One Laptop Per Child），最後結果都不盡如人意。

童子賢表示，5G相對過去3G和4G時代，可以帶動更多的願景，而不只是「滑動速度」加快而已。包括遠距醫療、自駕車等，商機龐大，如果5G用的好，就可以拓展台灣本身具有的ICT優勢，帶動出口。然而5G不能任由他自己發展，需要產業政策和法規環境來支持，沒有這兩者，台灣就會被排除在「領先群」之外。

童子賢強調，近半年他參與了各種5G的策略研討會，他認為，共用基礎建設很重要，因為5G的特性的繞射能力較差，光是用A4紙就無法傳訊了，然而他的速度快、頻寬高、連結點的數量大，因此高密度布建基地台很重要，需要政策支持。

童子賢表示，中國大陸預期2020年商品化，但其實這對台灣是很大的挑戰，但同時也是這數十年來最令人期待、挑戰很大的領域，加上投資金額遠高於3G、4G，希望台灣這次不要再落後了。

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關鍵字：5G,童子賢,聯發科,華為,中美貿易

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