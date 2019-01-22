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創夢天地靠《憤怒鳥》一舉成名　CEO多次失敗終成就17億公司

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昔日敵人今日盟友　《憤怒鳥》新作鳥豬和解蓋房啦（圖／廠商提供）

▲ 創夢天地靠代理《憤怒鳥》廣為人知。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

大陸遊戲公司創夢天地聯合創始人兼總裁高煉惇成就了一間年收17億的公司，但在他成功的背後，卻是一次又一次的跌跤與失敗，而他越挫越勇的精神，更是成就今天的他的主要原因。

綜合陸媒報導，高煉惇出生在一個富裕的家庭，從小就過著富二代的優渥生活，但到了他高一那年父母離異，母親住院、父親的公司又在金融風暴中破產，另他一夕之間成為了平凡人。

艱困的經濟條件使得高煉惇高中時期過得非常辛苦，後來就沒有繼續升學，而後他到了一間網咖做管理員，在這期間他也沒有墮落，用心經營網咖業務，使得網咖客人越來越多，更升級到了網咖經理。

▲▼ 創夢天地。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 創夢天地聯合創始人兼總裁高煉惇。（圖／翻攝自百度百科）

高煉惇憑藉著對遊戲的熟稔，被一名投資人看中，並投資了他100萬元（人民幣，下同）讓他創辦一間遊戲公司，高煉惇大膽的施展了他的才華，僅僅四個月就將公司營利做到1000萬元。然而他卻又因為與投資人意見不合被趕出公司，高煉惇又從CEO變成了一無所有的平凡人。

2007年，不甘平凡的高煉惇再次踏上了創業之路，剛起步的小公司不久即被一家將上市的大公司併購，但適逢2008年全球金融危機，那家大公司還未來得及上市就破產了。整整三次的重大打擊，也沒有讓高煉惇倒下，他很快地又調整自己的狀態，準備了再一次創業，這一次他創辦了「創夢天地」。

▲▼ 創夢天地。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 創夢天地公司休息區。（圖／翻攝自百度百科）

這次他敏銳的眼光瞄準到了智慧型手機，於是他從國外引進了《水果忍者》、《憤怒鳥》等休閒小遊戲，這些小遊戲在手機平台迅速傳播開來，使得他的公司被許多遊戲巨頭看中，包含騰訊持股26.26%、王思聰持股5.82%。公司年營收達到了17億。

從一位網咖管理員到一家年營收17億的遊戲公司CEO，高煉惇每次跌倒都不放棄的態度，正是創業家最需要的。而根據《每日經濟新聞》專訪報導，高煉惇今年則把眼光放在了廣大的海外市場，透露創夢天地在2019年將有多款遊戲在海外發行，後續的作品會帶來多大的成就，更是讓人期待。

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,遊戲,憤怒鳥,手遊

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