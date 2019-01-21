對大陸投資金額4年負成長　強調新南向投資強勁

▲投審會統計去年全年投資案，對大陸投資金額4年負成長，另外新南向投資強勁。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

投審會今天（21日）公布去年全年統計，總計整年核准僑外投資件數為3,621件，較上年同期增加6.03％；投(增)資金額計美金114億4,023萬4,000元，較上年同期增加52.27％；不過在對中國大陸投資金額已連續4年呈現負成長。

投審會表示，去年全年核准新設公司件數為2,169件，新設公司投資金額計美金7億1,826萬1,000元，其中核准新南向國家來臺投資件數為643件，較上年同期增加10.86％，其中泰國成長比率942％最多，其次菲律賓成長比率也有393％，例外澳大利亞成長比率142％緊追在後，來臺投資金額均較去年同期成長。投審會說，去年僑外投資金額是近10年來最高，且新南向國家來臺投資金額均較上年同期成長43.33％，顯示政府招商引資及推動新南向政策已發揮一定的綜效。

對外投資方面，去年核准對外投資件數為638件，較上年同期增加27.09％，投資金額計美金142億9,456萬2,000元，年增23.51％。其中去年對新南向國家投資件數為229件，較上年同期增加72.18％，但是金額卻是減少，投審會說，這是因為去年同期核准台塑以美金5.9億元增資澳大利亞FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD.以及環球晶圓股份有限公司以美金3億元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.等重大投資案致比較基期偏高所致。

至於在陸資方面，去年核准陸資來臺投資件數為141件，較上年同期增加0.71％；金額為美金2億3,124萬2,000元，較上年同期減少12.97%。對大陸投資方面，去年核准投資件數為726件，件數較上年同期增加25.17％，金額計美金84億9,773萬元，較上年同期減少8.12％，投審會還說，近年臺商對大陸投資金額已連續4年呈現負成長。