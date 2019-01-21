　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

對大陸投資金額4年負成長　強調新南向投資強勁

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼▲▼投審會統計去年全年投資案，對大陸投資金額4年負成長，另外新南向投資強勁。（圖／CFP）

▲投審會統計去年全年投資案，對大陸投資金額4年負成長，另外新南向投資強勁。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

投審會今天（21日）公布去年全年統計，總計整年核准僑外投資件數為3,621件，較上年同期增加6.03％；投(增)資金額計美金114億4,023萬4,000元，較上年同期增加52.27％；不過在對中國大陸投資金額已連續4年呈現負成長。

投審會表示，去年全年核准新設公司件數為2,169件，新設公司投資金額計美金7億1,826萬1,000元，其中核准新南向國家來臺投資件數為643件，較上年同期增加10.86％，其中泰國成長比率942％最多，其次菲律賓成長比率也有393％，例外澳大利亞成長比率142％緊追在後，來臺投資金額均較去年同期成長。投審會說，去年僑外投資金額是近10年來最高，且新南向國家來臺投資金額均較上年同期成長43.33％，顯示政府招商引資及推動新南向政策已發揮一定的綜效。

對外投資方面，去年核准對外投資件數為638件，較上年同期增加27.09％，投資金額計美金142億9,456萬2,000元，年增23.51％。其中去年對新南向國家投資件數為229件，較上年同期增加72.18％，但是金額卻是減少，投審會說，這是因為去年同期核准台塑以美金5.9億元增資澳大利亞FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD.以及環球晶圓股份有限公司以美金3億元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.等重大投資案致比較基期偏高所致。

至於在陸資方面，去年核准陸資來臺投資件數為141件，較上年同期增加0.71％；金額為美金2億3,124萬2,000元，較上年同期減少12.97%。對大陸投資方面，去年核准投資件數為726件，件數較上年同期增加25.17％，金額計美金84億9,773萬元，較上年同期減少8.12％，投審會還說，近年臺商對大陸投資金額已連續4年呈現負成長。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
高雄女童玩洗車噴氣嘴死亡　檢警將父親依「過失致死」法辦
即／越晚越抖探10度！17縣市「低溫特報」　今晚到23日清晨
高雄女童驚傳加油站玩「洗車噴槍」噴進嘴亡　母跪求監視器畫面

關鍵字：投審會,陸資,外資,負成長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

創夢天地靠《憤怒鳥》一舉成名　CEO多次失敗終成就17億公司

資金「錢進」新興市場股票基金　開年以來吸金破50億美元

對大陸投資金額4年負成長　強調新南向投資強勁

普生今年三箭拚損益兩平　預計9月前提上櫃申請

法拍屋盜賣案 　一銀：8成代墊款項 非100％信貸

貿協帶團闖印度　智慧城市解決方案找尋當地市場

信貸超低利　華銀利率1.53%起助民眾過年關

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

SEMI曾瑞榆：記憶體超級循環告終　價格看壞至下半年

大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

創夢天地靠《憤怒鳥》一舉成名　CEO多次失敗終成就17億公司

資金「錢進」新興市場股票基金　開年以來吸金破50億美元

對大陸投資金額4年負成長　強調新南向投資強勁

普生今年三箭拚損益兩平　預計9月前提上櫃申請

法拍屋盜賣案 　一銀：8成代墊款項 非100％信貸

貿協帶團闖印度　智慧城市解決方案找尋當地市場

信貸超低利　華銀利率1.53%起助民眾過年關

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

SEMI曾瑞榆：記憶體超級循環告終　價格看壞至下半年

大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相」…不敢相信

阿達預約「一日老婆」過年　泱泱出場他興奮喊：我媽想抱孫

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

亞足賽／1比0退沙烏地最後都奪冠？　日本8強碰越南往五冠邁進

阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛

白家綺拿一人薪2人主持「超好孕」　胡瓜卡出收視率

快訊／女童玩加油站「洗車噴嘴」亡！父依過失致死移送　訊後「6萬元交保」

訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

亞足賽／澳洲PK大戰淘汰烏茲別克

越南落跑客「想入台先拍露點照」　人蛇集團還備15款雙語菜單

財經熱門新聞

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

味全龍確定復活！　頂新集團證實..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

資金「錢進」新興市場股票基金　..

對大陸投資金額4年負成長　強調..

遊戲公司CEO　成就創夢天地1..

一個例子告訴你比爾蓋茲到底多有..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

普生三箭拚今年營運損益兩平

餐飲業漲風止不住　公平會要查1..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

中華電3年轉型計畫以4方向為著..

年終延到3月才發放　元晶員工憂..

年關手頭緊　低利信貸1.53%..

更多熱門

相關新聞

資金「錢進」新興市場股票基金　開年以來吸金破50億美元

美中貿易紛爭重現曙光，加上美元漲勢趨緩，推升國際資金「錢進」新興市場意願。根據最新EPFR，全球新興市場基金上周湧進27.63億美元，不僅蟬聯全球股票基金買氣之冠，單周淨流入金額也再度改寫近11個月（去年二月中旬以來）之最，整體新興市場股票基金開年以來吸金隨即突破50億美元大關。

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

中國人口負成長？　統計局闢謠

台股封關有望戰萬點　跟著法人買股搭上年前、年後「賺大錢」列車

台債小幅走多　外資買賣維持平穩

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

女童玩噴氣嘴死亡　父依過失致死移送

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

只回嗯喔！有5跡象＝不愛了分手吧

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

柾國推薦柔軟精一個晚上賣到缺貨

林依晨弟弟6年暖舉曝光！

男大生白牌機車上高架　蛇行自摔

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面