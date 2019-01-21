資金「錢進」新興市場股票基金　開年以來吸金破50億美元



▲全球主要市場基金資金流向。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易紛爭重現曙光，加上美元漲勢趨緩，推升國際資金「錢進」新興市場意願。根據最新EPFR，全球新興市場基金上周湧進27.63億美元，不僅蟬聯全球股票基金買氣之冠，單周淨流入金額也再度改寫近11個月（去年二月中旬以來）之最，整體新興市場股票基金開年以來吸金隨即突破50億美元大關。

此外，亞洲（不含日本）基金資金動能也由負翻正，3.55億美元的單周吸金為近一個月最大量；拉丁美洲基金連續吸金周數也進入第二周；歐非中東基金雖轉為微幅失血，卻仍無礙整體新興市場基金上周吸金達31.38億美元，今年以來累計吸金更站上53億美元。

但不同於新興市場的氣勢如虹，受到美國部分政府關門問題遲遲懸而未決，美股基金已連七周遭到資金調節，上周失血進一步擴大至76.66億美元，而英國脫歐發展也持續牽動資金動向，歐股基金已連續18周出現資金淨流出，上周再失血7.6億美元。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，美國總統川普上周末表釋出雙方談判非常順利的訊息，反映在資金動能上，也可以看到資金對新興市場的投資興趣有顯著提升，特別是全球新興市場基金近兩周更是備受青睞，連兩周吸金皆爆出近一年的大量，推升整體新興市場股票基金開年以來吸金隨即突破50億美元大關。

根據美銀美林證券1月份全球經理人調查，對於貿易戰的擔憂已從12月份的緊繃趨於和緩，且僅14%受訪經理人認為2019年將面臨衰退，然而，隨著企業槓桿走高，經理人對主要央行量化緊縮、中國大陸經濟走緩、信用違約循環等尾端風險的關注度都有升溫的跡象，預料未來這些經濟和企業基本面的議題將逐漸主導市場走向。

不過，陳若梅說明，現階段投資資產投資價值浮現，目前市場對GDP和EPS成長的預期已下滑至2008年7月來的最低點，投資組合的現金水位也來到相對高處的4.9%，突顯出市場已處於過度悲觀的狀態，使得部分修正已多的資產展露投資價值，像是科技、新興市場等類別，過去一個月就見到資金回補的買盤，惟未來一年仍相對看好高品質、大型、高股息等風格表現較佳，並須留意已漲多美元未來的走勢。

陳若梅說明，多重資產策略能一舉網羅成熟市場股票、新興市場股票、高收益債券、新興市場債、投資級企業債、非機構抵押債券、REITs、特別股和可轉換公司債等收益型資產，讓投資人能於市場震盪之際持續掌握股債和另類資產的穩定孳息，同時又不錯過市場資本增值機會，攻守兼備的投資特性，相當適合作為現階段核心配置。