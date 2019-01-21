普生今年三箭拚損益兩平　預計9月前提上櫃申請

▲普生總經理林孟德。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

普生（4117）為突破營運困境，今年仍持續鎖定體外診斷(IVD)和伴隨式診斷、大數據檢驗服務通路，以及P113+胜肽藥商轉化三大方向，普生總經理林孟德指出，今年除了檢測及P113+胜肽藥雙事業體貢獻營運穩定成長，在大數據檢驗服務通路領域，朝整體營運損益兩平目標邁進，預計今年9月前提出上櫃申請。

普生2017年起全力衝刺檢測業務相關的體外診斷(IVD)和伴隨式診斷、P113+胜肽藥兩大事業體業務拓展及銷售擴大，終於在2018年以全年整體營收2.32億元，年增24.27％，改寫自14年來年度營收新高記錄的優異佳績。

林孟德表示，普生為台灣唯一擁有體外診斷(IVD)、基因檢測，並透過大數據檢驗、伴隨式診斷完整自主布局供應價值鏈的精準醫療公司，不但具有競爭優勢的A肝/B肝/C肝/D肝/HIV等檢測試劑，以及肝纖維化檢測、血液循環腫瘤細胞(Circulating Tumor Cell, CTC)監測產品和服務(myCTC)等相關伴隨式診斷的檢測技術及服務，在台灣及美國兩地皆有大數據臨床檢驗通路運用基因檢測及生物標記方式，針對肝炎、陰道炎、子宮頸癌等進行檢驗的垂直整合服務。

林孟德進一步表示，集團自2018年起強化美國臨床實驗室接單策略，同時嚴格控管固定成本、人事費用及RD費用等，效益逐步顯現，創造美國臨床實驗室整體營運自2017年虧損2,517.7萬元收斂至2018年上半年517.3萬元的虧損，更在去年第4季接獲子宮頸癌基因檢測新訂單，推進來自美國營收明顯大幅成長。

同時，普生在國內醫師逐步開始推廣下，旗下最新技術血液循環腫瘤細胞「myCTC」，已成功在2018年第2季打進台灣耕莘，並且逐步開始貢獻營收，由於myCTC具有包括在癌細胞在血液裡高於同業水準的回收率、7.5mL血液即可進行檢測、操作簡便等優勢，能快速有效的捕獲血液中循環腫瘤細胞，提供更具精準性、即時性、及無放射性傷害的快速診斷，可望成為罹患乳腺癌、大腸癌等癌症風險的最新預測指標，再藉由搭配影像醫學及其他檢驗數據，讓醫師與患者更能準確的追蹤癌症進程與治療方針，藉以達到標靶治療之伴隨式診斷的工具。

展望2019年，林孟德期待IVD及伴隨式診斷、大數據檢驗服務通路及P113+胜肽藥商轉化，營運三箭受惠於精準醫療及美容保養市場龐大的商機引擎推進下，再加上積極落實重新檢視各地區經銷商效益貢獻，適時加強及調整銷售模式，並嚴控費用支出的重要策略執行，目標將營業費用率從去年上半年的67.28％再大幅縮小邁進，在排除匯率波動因素影響，力拼今年整體營運達損益兩平的目標。

此外，在P113+胜肽藥事業方面，普生今年初將旗下自有品牌oh care 歐克威爾產品成功與知名俄羅斯動畫影集《瑪莎與熊》授權合作，聯名推出包含牙膏、漱口水及口腔噴劑之兒童口腔三部曲限量套組和其它保養、潔淨産品，以期持續增加oh care 歐克威爾在親子市場的品牌知名度及市占率，創造電商平台及實體通路的銷售業績成長。