貿協帶團闖印度　智慧城市解決方案找尋當地市場

▲外貿協會於印度Vibrant Gujarat展覽設立台灣精品館展出多項智慧生活產品及解決方案。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

去年台灣形象展在印度創下好成績，貿協今年再接再厲，外貿協會董事長黃志芳與秘書長葉明水率領的「台灣赴印度投資與貿易訪問團」，邀請36家國內優質企業，前往印度參加古吉拉特州投資高峰會(Vibrant Gujarat Global Summit 2019)，會中簽訂多項投資意向書（MOU），讓雙方能更密切合作。

貿協董事長黃志芳、駐印度代表處大使田中光及台灣團員受到印度總理莫迪(Narendra Modi)及古吉拉特州州長Vijay Rupani邀請，參加VVIP午宴及晚宴。隔天舉辦的「台灣投資論壇(Taiwan Investment Seminar)」吸引超過300名來賓參加，該論壇說明台灣產業優勢及台印度合作利基，並邀請成大醫院、電動機車業者其昜及電動巴士業者創奕能源上台發表專題演講，現場互動熱烈。闖印度

貿協說，論壇中簽訂多項MOU與投資案的簽署，像是貿協與印度GESIA IT(古吉拉特州電子與軟體工業協會)的合作協議，台灣肥料公司與古吉拉特州肥料公司GNFC (Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals)、國際中橡投資控股公司與古吉拉特州州政府工業發展公司GIDC (Gujarat Industrial Development Corporation)之合資計畫，成果豐碩。

貿協指出，除投資貿訪團外，貿協在高峰會中設立台灣精品館，展出多項智慧生活產品及解決方案，參加業者包括大光長榮、虹光、鐵碳、普德、精益、合勤及華碩等19家廠商，展出機械、工業物聯網(IIoT)、工業化4.0解決方案、各類資通訊及智慧家庭等30件展品，推廣智慧生活、智慧辦公室概念，與印度總理莫迪(Narendra Modi)所提出的「數位印度」及「智慧城市」政策充分接軌。

▼外貿協會於印度Vibrant Gujarat展覽設立台灣精品館展出多項智慧生活產品及解決方案。（圖／貿協提供）