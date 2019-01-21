信貸超低利　華銀利率1.53%起助民眾過年關

▲ 華南銀行提供低利信貸，助民眾過年關 。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

年關將近，許多民眾可能只有少少的年終，為了因應年關有資金需求或者手頭緊。華南銀行今(21)日表示，幫助有資金需求的民眾過好年，華南銀行信貸前3個月年利率最低1.53%起，最高貸款金額300萬元。

華南銀行表示，新的一年到來，許多民眾都會有新的期待與目標，但卻常常因資金不足而無法達成願望。每當年初及農曆春節期間，民眾各種資金需求無論是出國旅遊、結婚、子女教育費、購置耐久性消費品、房屋修繕或是家計週轉等都更加殷切。。

為幫助有資金需求的民眾過好年，華南銀行信貸前3個月年利率最低1.53%起，最高貸款金額300萬元。另外，華南銀行也提醒民眾，借款申貸前要注意一段式利率可穩定償還本息還是分段式利率計價，而分段式利率計價則適合短期資金週轉，可享受首段低利率的好處，選擇符合自身需求的方式適當運用，並確認契約有無提前清償違約金條款與綁約期限甚為重要，因稍不留意其中的差異，不僅還款壓力增加，更可能需額外支出一筆違約金。

華南銀行信貸讓客戶可選擇適合自己的利率計價方式，且免綁約，不會因提早還款而被收取違約金，讓民眾資金運用更靈活更有彈性。而面對數位時代浪潮，華南銀行也讓客戶享有金融數位化的彈性與便利，民眾可以不出家門即可透過線上申請信用貸款，前3個月年利率最低1.58%起，最高貸款金額200萬元，且在108年2月28日前線上申辦手續費只要3,688元，現在申辦，即可立即享受優惠。

華南銀行強調，全台的186家營業單位皆可提供諮詢及受理服務，有資金需求的民眾可就近接洽並提出申請。