大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

▲大數據時代來臨，工商與金融資訊透過網路傳輸、資訊共享，稅捐稽徵比以往更為容易。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部中區國稅局表示，為了促使營業人誠實報繳營業稅，該局107年透過智慧型選按摩組結合稅源圖層數據篩選轄內人氣店申報情形，查獲17家知名連鎖燒肉店、烘培店有短漏開統一發票，涉嫌頭漏稅，核定補徵營業稅額與罰金，共計5152萬元。

但是財政部今(21)日強調，大數據的運用並非用於查稅，大數據是稅務行政數位化的一環，查稅並非目的，而是要提高行政效率，減少徵納雙方成本，但具體方向仍須長遠規劃。

中區國稅局表示，現在網科技發達，消費者時常在臉書、IG上分享美食，時速集3C開箱文、CP值，消費者訊息通過網路快速傳遞，高CP值店家因此成為熱搜關鍵字集排隊名店。但該類營業人以自然人為銷售對象，常被舉報漏開發票或者是漏報銷售額之類的。

為了促使營業人報繳營業稅，中區國稅局就運用智慧型選案模組並結合溯源塗層分析篩選轄區內人氣店家的申報情況，結合金流、物流的查核。根據了解，國稅局使用的查核資料包含，金流、信用卡使用情形等外部資料，查獲知名的連鎖燒肉店、烘培業者等共17店家，涉嫌漏開發票及逃漏稅，補徵稅額及罰金合計5152萬元。

▲國稅局查到，民眾常在社群分享的人氣名店，確實有短漏開發票、逃漏稅的情形。（圖／翻攝自pixabay）

中區國稅局表示，大數據時代來臨，國稅局與工商、金融資訊透過網路傳輸，訊息共享，稅捐稽徵較以往容易，國稅局所開發的智慧型選案系統，今年更配合訊息共享機制精準選案，所以呼籲納稅義務人要先規範完善的內部控制，誠實納稅才沒有後顧之憂。

但是財政部強調，因應數位經濟環境的發展，運用大數據資料提供稅務服務為未來趨勢，現行規劃是以服務民眾及企業為導向，推動各項電子化稅務服務措施，以結合民眾電子化生活及交易習慣，減輕申報繳稅負擔，並非以查稅為目的。至於未來如何運用大數據，進一步提供稅務服務，財政部表示仍須長遠的規劃及推動，此為未來中長期研究規劃方向，財政資訊中心、賦稅署及各地區國稅局將持續研究，因應未來數位經濟環境。