　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

SEMI曹世綸：半導體進入穩定循環　5G帶動迎大爆發

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ SEMI；鈺創科技董事長盧超群 。（圖／記者周康玉攝）

▲國際半導體產業協會（SEMI）。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）今（21）日舉行年度媒體聚會，SEMI台灣區總裁曹世綸表示，雖然近期半導體遇到逆風，但產業在商業循環（business cycle）進入一個相對穩定的耶段，且5G相關應用陸續展開，將帶動大爆發。

曹世綸表示，未來3-5年的半導體產業雖有巨大的晶片需求及市場機會，但技術上的挑戰伴隨而生，以「不同技術、不同功能、不同材料之間的異質整合」來創新以及創造高價值的終端應用產品，成為後摩爾定律時代的主流技術新方向。

曹世綸表示，隨著異質整合成為技術的趨勢，以及人工智慧、5G將更多跨領域的高科技領域串連在一塊的趨勢逐漸明朗化，對於能夠跨界整合及擁有多元技術背景的半導體產業人才需求將會更加提升。

回顧2018年，曹世綸表示，SEMI陸續與FlexTech、FOA、MISG及ESDA組成策略聯盟夥伴，藉此串聯更完整的微電子產業社群，同時將觸角延伸到新興應用領域如智慧製造、車用電子、智慧醫療等。

展望今年，曹世綸表示，將持續與地方及中央政府單位主動提案合作計畫，主要的規劃目標將放在包含稅率、貿易、科技、人才等4T公共政策的倡議，以及針對永續製造、環境安全與衛生規範與人才培育等產業關注的重要議題，研擬一系列與產業及政府共同合作的解決方針與長期施行計劃。

曹世綸也預告，今年將會從技術面、應用面及產業面來聚焦年度活動的主題。技術面來看，重點放在智慧製造、異質整合等核心趨勢。應用面來看，針對智慧汽車、智慧醫療等終端應用市場規劃精彩的活動與展出。產業面來看，SEMI將會在2019年把製造業的永續製造與管理議題持續做大，讓產業更看到永續製造的經濟效益與未來發展潛力。

▼SEMI台灣區總裁曹世綸。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ Semi國際半導體協會產業分析總監曾瑞楡；Semi台灣區總裁曹世綸 。（圖／記者周康玉攝）
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
KTV自拍！長髮女「慘白陰笑」入鏡　中壢人曝：曾合照多1隻手
億萬富豪自轟！左手拿槍爆頭「燒洞慘死」　友人：他不是左撇子
林佳龍一句話喊照顧基層　華航：員工「加發年終1萬、調薪2%」

關鍵字：SEMI,半導體協會,半導體

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

SEMI曾瑞榆：記憶體超級循環告終　價格看壞至下半年

大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

SEMI曹世綸：半導體進入穩定循環　5G帶動迎大爆發

加盟小心！創業者被當人頭　主嫌虛開2.6億發票

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

年終延到3月才發放　元晶太陽能員工憂「年難過」

智庫傳人事異動　王志剛接任台經院董座、林建甫從台大退休

地上有多少錢你才願意撿？一個例子秒懂比爾蓋茲到底多有錢

年關換現金需求看這邊！留意過年前各類基金入帳日 最早22日得贖回

12月外銷訂單重摔　去年全年只成長3.9%

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

SEMI曾瑞榆：記憶體超級循環告終　價格看壞至下半年

大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

SEMI曹世綸：半導體進入穩定循環　5G帶動迎大爆發

加盟小心！創業者被當人頭　主嫌虛開2.6億發票

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

年終延到3月才發放　元晶太陽能員工憂「年難過」

智庫傳人事異動　王志剛接任台經院董座、林建甫從台大退休

地上有多少錢你才願意撿？一個例子秒懂比爾蓋茲到底多有錢

年關換現金需求看這邊！留意過年前各類基金入帳日 最早22日得贖回

12月外銷訂單重摔　去年全年只成長3.9%

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

影／已知最深「藍洞」達300米　孫悟空拔定海神針就在這裡

最強SOLO新人！姜丹尼爾四月單飛出道　朴志訓2月開個人FM

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

寒冬送暖！合庫協助花蓮基層少棒紮根　捐贈球衣球鞋

回應林濁水高級酸　韓國瑜：富貴人家不懂基層心態

面積逾10萬平方米　2千年前「新莽時期」鑄幣廠文物曝光

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

炫富秀台幣宣傳　越南新娘慫恿　觀宏專案變撈錢專案

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

財經熱門新聞

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

味全龍確定復活！　頂新集團證實..

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

電動車熱銷　自行車雙雄美利達股..

億萬富豪想的不一樣　致富術解密

玩具家電電池選對蓄電力差很大　..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

日圓持續漲　今年受「匯」日圓投..

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

離岸風電開發商不玩了！　專家抨..

一個例子告訴你比爾蓋茲到底多有..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

9成上班族春節想兼差　這5打工..

更多熱門

相關新聞

台積電釋利空股價hold住　法人拍手

台積電董事長劉德音昨（17）日法說會定調2019年是緩慢的一年（slow year），今（18）日股價最低217.5元，下跌3元，終場來到218.5元，跌幅0.91%。法人認為，台積電及相關供應鏈股價都面臨修正，但居市場領導位的龍頭廠仍可靜待時機低接。

應材余定陸：AI是硬體的文藝復興

台積電法說前　得獎次數最多經理人談半導體產業展望

大摩砍台積電目標價至「1字頭」

製造業好憂鬱　亮出連6顆黃藍燈

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面