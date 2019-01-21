男大生「白牌機車」闖高架！蛇行鑽車縫慘自摔　無辜小黃車尾GG

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名男大生日前和同學去師大商圈逛街，結束後準備一起騎車返回北投，但因為他的朋友都騎黃牌重機，他為了貪圖方便就騎著白牌機車，直接衝上新生高架道路還不斷鑽車縫，結果他最後卻意外自摔倒地，還差點被一旁的汽車輾過頭部。

畫面中可以看見，當時高架道路上車輛眾多，重機騎士紛紛跟在轎車後方行駛，接著有一名重機騎士不斷鑽車縫前進，但下一秒騎士就突然滑倒自摔，機車向前滑行撞上前方的計程車，騎士本身則摔向左側地面，當時旁邊剛好有一輛轎車經過，所幸騎士運氣好閃過，否則頭部可能就被車輛輾過了。

▲男大生騎白牌上高架道路自摔，機車撞上了計程車車尾。（圖／翻攝自東森新聞／下同）

不過仔細看這輛重機，儘管外觀和普通重機一模一樣，但車尾掛的卻是一張白牌，實際來到新生高架橋的入口匝道，上頭都有清楚標示限行汽車以及大型重機，為什麼男大生會騎車硬闖呢？

男大生就向警方供稱，他因為和同學到師大商圈逛街，結束之後準備要回北投，但是朋友騎的都是黃牌重機，為了同行才會心存僥倖一起騎上高架道路，但沒想到卻因此發生自摔意外。

所以這場車禍沒有造成人員死亡，警消也迅速趕到現場處理，將傷者送醫並疏通道路。台北市交通大隊表示，因為高架道路要攔查不容易，所以他們平時會用科技執法，針對白牌機車行駛高架、行駛路肩等諸多違規加強取締；所幸這次騎士只是輕傷，要是運氣不好就怕還會危害到生命安全。