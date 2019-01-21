加盟小心！創業者被當人頭　主嫌虛開2.6億發票

▲財政部中區國稅局表示，年輕人創業、加盟要小心，別被當人頭並且詐騙了。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

年輕人要加盟要小心，不要成為詐騙的陷阱，財政部中區國稅局日前查獲以加盟創業為幌子，卻須開發票向銀行詐貸案例，騙取加盟者的投資資金外，並且虛開統一發票2億6,390萬元，供下游營業人扣抵稅額。

主嫌及14家公司前後任負責人等23人經國稅局已涉嫌虛開統一發票幫助他人逃漏稅違反稅捐稽徵法第23條規定向台中地檢署告發，主嫌及多位涉案公司經地方法院判刑在案。

中區國稅局局長蔡碧珍表示，主嫌利用他人的名義設立A公司，利用A公司開辦不動產投資理財課程的機會，向會員講授強化債信的方法，鼓吹會員利用舉債方式創業。蔡碧珍說，103年主嫌以發展文創產業相關商品的加盟體系為號召，成立「B小舖」實體商店課程會員開設加盟店騙取加盟金，再委託經營的方式由主嫌代為經營，除了欺騙投資人的加盟金外，還以公司需要營運週轉金為由，欺騙投資人交出信用卡，主嫌再以信用卡換現金供個人花用。

根據國稅局調查，這次案件的受害人都是剛出社會的年輕人，社會經驗不足嫌犯已設立公司可以增加其個人信用，方便向銀行貸款借錢，騙到多位受害者將公司交由嫌犯管理，並且利用14家公司循環對開發票製作業績假象，圖謀向銀行詐貸借款，並且涉嫌將販售發票給下游營業人，最後因為涉案公司負責人不願配合做假帳，無法向銀行借貸，全案由國稅局查核後，揭發嫌犯的行徑。

中區國稅局表示，加盟業者切勿將公司發票交由他人管理或開立發票，避免遭不肖業者虛開發票吃上官司，而求職者找工作也要小心保管證件，避免遭人盜用成為虛設行號的人頭負責人。中區國稅局表示，涉案人包含14家公司前後任登記負責人共23人，最終有9名被起訴，並遭台中地方法院判刑，其餘14人為受害者，檢察官不起訴處分。

中區國稅局提醒營業人，購買貨物或勞務時，不要拿來路不明的發票應確實取具有實際交易對象開立的統一發票，如果一時疏忽取得非實際交易對象開立的發票，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額，在未經他人檢具或未經稽徵機關或財政部指定的調查人員調查前，自動補報補繳，可以依稅捐稽徵法免罰。