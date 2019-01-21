　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

加盟小心！創業者被當人頭　主嫌虛開2.6億發票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部中區國稅局表示，年輕人創業、加盟要小心，別被當人頭並且詐騙了。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

年輕人要加盟要小心，不要成為詐騙的陷阱，財政部中區國稅局日前查獲以加盟創業為幌子，卻須開發票向銀行詐貸案例，騙取加盟者的投資資金外，並且虛開統一發票2億6,390萬元，供下游營業人扣抵稅額。

主嫌及14家公司前後任負責人等23人經國稅局已涉嫌虛開統一發票幫助他人逃漏稅違反稅捐稽徵法第23條規定向台中地檢署告發，主嫌及多位涉案公司經地方法院判刑在案。

中區國稅局局長蔡碧珍表示，主嫌利用他人的名義設立A公司，利用A公司開辦不動產投資理財課程的機會，向會員講授強化債信的方法，鼓吹會員利用舉債方式創業。蔡碧珍說，103年主嫌以發展文創產業相關商品的加盟體系為號召，成立「B小舖」實體商店課程會員開設加盟店騙取加盟金，再委託經營的方式由主嫌代為經營，除了欺騙投資人的加盟金外，還以公司需要營運週轉金為由，欺騙投資人交出信用卡，主嫌再以信用卡換現金供個人花用。

根據國稅局調查，這次案件的受害人都是剛出社會的年輕人，社會經驗不足嫌犯已設立公司可以增加其個人信用，方便向銀行貸款借錢，騙到多位受害者將公司交由嫌犯管理，並且利用14家公司循環對開發票製作業績假象，圖謀向銀行詐貸借款，並且涉嫌將販售發票給下游營業人，最後因為涉案公司負責人不願配合做假帳，無法向銀行借貸，全案由國稅局查核後，揭發嫌犯的行徑。

中區國稅局表示，加盟業者切勿將公司發票交由他人管理或開立發票，避免遭不肖業者虛開發票吃上官司，而求職者找工作也要小心保管證件，避免遭人盜用成為虛設行號的人頭負責人。中區國稅局表示，涉案人包含14家公司前後任登記負責人共23人，最終有9名被起訴，並遭台中地方法院判刑，其餘14人為受害者，檢察官不起訴處分。

中區國稅局提醒營業人，購買貨物或勞務時，不要拿來路不明的發票應確實取具有實際交易對象開立的統一發票，如果一時疏忽取得非實際交易對象開立的發票，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額，在未經他人檢具或未經稽徵機關或財政部指定的調查人員調查前，自動補報補繳，可以依稅捐稽徵法免罰。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
KTV自拍！長髮女「慘白陰笑」入鏡　中壢人曝：曾合照多1隻手
億萬富豪自轟！左手拿槍爆頭「燒洞慘死」　友人：他不是左撇子
林佳龍一句話喊照顧基層　華航：員工「加發年終1萬、調薪2%」

關鍵字：創業,加盟,人頭,虛開發票,企圖詐貸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

企業主打消費支付應用　永豐銀主打應用程式

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

SEMI曾瑞榆：記憶體超級循環告終　價格看壞至下半年

大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

SEMI曹世綸：半導體進入穩定循環　5G帶動迎大爆發

加盟小心！創業者被當人頭　主嫌虛開2.6億發票

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

年終延到3月才發放　元晶太陽能員工憂「年難過」

智庫傳人事異動　王志剛接任台經院董座、林建甫從台大退休

地上有多少錢你才願意撿？一個例子秒懂比爾蓋茲到底多有錢

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

SEMI曾瑞榆：記憶體超級循環告終　價格看壞至下半年

大數據運用查核　17人氣名店補稅逾5千萬

SEMI曹世綸：半導體進入穩定循環　5G帶動迎大爆發

加盟小心！創業者被當人頭　主嫌虛開2.6億發票

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

年終延到3月才發放　元晶太陽能員工憂「年難過」

智庫傳人事異動　王志剛接任台經院董座、林建甫從台大退休

地上有多少錢你才願意撿？一個例子秒懂比爾蓋茲到底多有錢

年關換現金需求看這邊！留意過年前各類基金入帳日 最早22日得贖回

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

影／已知最深「藍洞」達300米　孫悟空拔定海神針就在這裡

最強SOLO新人！姜丹尼爾四月單飛出道　朴志訓2月開個人FM

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

寒冬送暖！合庫協助花蓮基層少棒紮根　捐贈球衣球鞋

回應林濁水高級酸　韓國瑜：富貴人家不懂基層心態

面積逾10萬平方米　2千年前「新莽時期」鑄幣廠文物曝光

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

財經熱門新聞

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

味全龍確定復活！　頂新集團證實..

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

電動車熱銷　自行車雙雄美利達股..

億萬富豪想的不一樣　致富術解密

玩具家電電池選對蓄電力差很大　..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

日圓持續漲　今年受「匯」日圓投..

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

離岸風電開發商不玩了！　專家抨..

一個例子告訴你比爾蓋茲到底多有..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

9成上班族春節想兼差　這5打工..

更多熱門

相關新聞

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

近期大陸掀起了一波「茶飲排隊潮」，一夕爆紅的飲料品牌喜茶進駐北京、上海展店，排隊人潮綿延數公尺，至少得等3小時才能喝到爆紅的芝士奶蓋茶，超高人氣也讓這家飲料店成為年收破億的網紅飲料店。

寵愛創辦人Cynthia的保養哲學

拉鍊紙箱年賺上億　特殊設計成包裝界網紅

10大創業最短命行業　最短18天陣亡

亞洲鋁王240億身價登上富比士富豪榜

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面