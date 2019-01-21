年終延到3月才發放　元晶太陽能員工憂「年難過」

▲元晶屏東大慶模組廠。（圖／元晶提供）

財經中心／綜合報導

元晶（6443）太陽能員工向《蘋果》爆料，內容提到由於去年太陽能整體產業劇烈變動，因此今年的年終獎金要延後到3月才發放，但是薪水會「提前」發放，甚至有員工指出，自己請「生理假」就領不到生產獎勵，還有年後要轉職的員工也擔心領不到年終。

報導提到，元晶員工爆料，自己在元晶太陽能的屏東模組廠工作，再過不到兩週就要過年，可是公司卻發出通告表示，由於去年太陽能整體產業劇烈變動，因此今年的年終獎金要延後到3月才發放，但是薪水會「提前」發放。

針對公告，員工爆料，原本公司就是每個月5日發放薪水，但是今年2月5日適逢過年長假，正常在休假前發放，怎麼算是「提前」，反而是年終獎金還要延後到3月發放，憂心今年過年很難過，甚至有員工指出，自己請「生理假」就領不到生產獎勵，還有年後要轉職的員工也擔心領不到年終。

對此，元晶太陽能證實，因為太陽能產業去年景氣不佳，但是近來公司積極轉型，營運回穩，因此為了感謝員工的辛勞，還是決定發放年終獎金，只是將發放日期定在年後，同時，元晶強調，生理假領不到生產獎金，以及延後發放是不想發給年後轉職的員工，則為不實傳言，一切都合乎法令規定。

▲元晶屏東大慶模組廠。（圖／元晶提供）