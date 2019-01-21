地上有多少錢你才願意撿？一個例子秒懂比爾蓋茲到底多有錢

▲ 微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

大多數人都夢想成為超級富豪，但當個超級富豪是個什麼樣的體驗呢？富比士及彭博每年都會發布全球富豪榜，我們看著榜上前幾名的人及他們的身價，往往很難了解這些巨頭究竟如何累積他們無休止的財富。

知名物理學家泰森（Neil DeGrasse Tyson）用了一個簡單的「撿錢理論」，讓你了解這些站在全球今次塔頂端的富豪們的身價數字究竟意味著「多少錢」。

為了幫助你理解比爾蓋茲到底多有錢，泰森先以自己為例：他有車、有房、有穩定工作，如果他今天在地上看到1美分（penny，約0.3分新台幣）或5美分（nickel，約1.5元新台幣）硬幣，他連彎腰拾起這筆錢都懶。若他在地上看到10美分（dime，約3元新台幣）硬幣的話，在不趕時間的情況下他願意撿起來，若今天掉在地上的是25美分（quater，約8元新台幣）硬幣，他則肯定不放過。

而比爾蓋茲呢？

泰森在2011年進行這項計算時，比爾蓋茲的淨資產約為500億美元。「一分鐘幾百萬上下」的蓋茲，在地上看到多少錢以上，才會駐足拾起呢？答案是4.5萬美元。換算台幣，若有超過新台幣140萬元以上的金額掉在地上，對比爾蓋茲來說才值得為它花點時間，若沒有，他可能只會想「不，我太忙了，這個讓別人去撿吧！」。

如今，比爾蓋茲的財富大約是7年前的2倍，以此計算，至少要有6位數以上美元掉在地上，才會被比爾蓋茲拾起吧。