年關換現金需求看這邊！留意過年前各類基金入帳日 最早22日得贖回



▲各類基金贖回時間。（資料來源／保德信投信；製表／記者劉姵呈）

記者劉姵呈／綜合報導

農曆春節倒數2周！投信業者提醒，年節有資金需求的投資人，若想贖回基金換現金，最早明天開始就得辦理贖回手續！農曆年假長達九天，若未即時在年前辦理基金贖回，就得等到2月才能拿到款項。

保德信投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間各不相同，基金公司與銀行通路也略有差異，一般來說，境外基金的贖回作業較久，最長需要7個營業日，台股基金及海外基金約需3至5個營業日，貨幣基金最短，只要1-2個營業日即可入帳。建議投資人事先詢問銀行或基金公司之贖回程序及入帳時間，以便順利在農曆年前基金換現金。

以今年封關日1月30日回推各類型基金之最後贖回日，投資人若想在農曆年前拿到基金贖回款，得留意不同類型基金的最後贖回日，入帳期間較長的境外基金，約需5至7個營業日，因此22日前就得辦理贖回；海外基金約需4至5個營業日才會入帳，1月24日前就需辦理贖回；台股基金的贖回作業約需3至5個營業日，得在1月25日前辦理贖回；貨幣基金最快入帳，隔天就可以拿到贖回款項，1月29日前辦理即可。由此可見，想要在年前將基金順利變現的投資人，得把握在本周開始辦理贖回手續。

保德信投信也強調，若沒有急迫性的資金需求，不需趕在農曆年前辦理基金贖回，尤其不少金融市場歷經去年大起大落的震撼教育後，目前正處於震盪打底階段，若急著現在贖回，很有可能在今年的相對低點出場，建議仍應視市場動態來調整基金投資部位為宜。

若不得不贖回基金變現，投信法人大多建議，投資人先審視手上持有的基金績效，就目前已有獲利的基金做小部份的贖回，以即時因應年節資金需求，待年後有充裕資金時，再行分批加碼進場，以掌握長期向上的成長趨勢。