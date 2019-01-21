12月外銷訂單重摔　去年全年只成長3.9%

▲經濟部統計處今天公布外銷訂單統計，受到全球需求減弱因此連續兩個月衰退，未來表現則要看全球經濟回溫狀態。（圖／取自經濟部）

財經中心／台北報導

經濟部統計處今天（21日）公布12月份外銷訂單統計及去年全年統計，12月外銷訂單金額為433.8億美元，比起去年同期年減50.9億，年衰退10.5%。統計處解釋，由於國際品牌智慧手機需求不如預期，及傳統貨品需求減緩價格下滑，讓12月訂單年減10.5%，是連續兩個月負成長。

經濟部統計處今天公布外銷訂單統計，12月外銷訂單433.8億美元，較上月減少43.0億美元月減9.0%，與去年同期比較，外銷訂單減少50.9億美元，年減10.5%，累計107年外銷訂單金額為5,118.2億美元，創下歷年新高，全年增加190.2億美元，年增3.9%。

統計處指出，按貨品別觀察，資訊通信產品年減13.0%，主因高階智慧手機漸趨飽和，需求未如預期接單減少，還好網路通訊產品及穿戴裝置訂單增加，抵銷部分減幅；電子產品因智慧手機需求不如預期，虛擬貨幣挖礦潮消退，加上客戶端之庫存調整，讓晶圓代工、記憶體、印刷電路板等相關供應鏈需求減少，年減8.0%；光學器材因大尺寸面板價格續跌，中小尺寸面板需求疲弱，惟背光模組接單成長，抵銷部分減幅，年減7.5%。

統計處還說，傳統貨品中，基本金屬受美國加徵關稅及歐盟防衛課稅影響，加上國際鋼價走跌，年減10.2%；機械年減22.5%，其中受美中貿易摩擦影響，來自中國大陸機械訂單明顯減少；塑橡膠製品及化學品因國際油價續跌，部分產品價格跟跌，加上需求減弱，分別年減5.1%及16.5%。

展望未來，統計處認為，高階智慧手機漸趨飽和，加上換機週期延長，成長力道減弱，連帶影響相關產業供應鏈之接單表現；傳統貨品受國際原材物料價格震盪起伏及需求減弱影響，接單趨緩；美中貿易紛爭懸而未決，市場觀望氣氛濃厚，投資意願降低，影響機械接單，預期第1季外銷訂單續減。

▼經濟部統計處今天公布外銷訂單統計，受到全球需求減弱因此連續兩個月衰退，未來表現則要看全球經濟回溫狀態。（圖／取自經濟部）