企業主打消費支付應用　永豐銀主打應用程式

▲永豐銀主打應用程式，搶入企業與民眾消費生活的連結。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀邁向Open Banking包含支付、繳費、身分認證、金融資訊服務等四方向進擊。永豐銀表示，旗下的Partner APIs(應用程式介面)與產業共享金融，共享金融創新。今（108）年擘劃Partner APIs四大藍圖，企業客戶可按自身需求選擇所需的功能面向、簡化串接流程，加速創新以滿足市場需求，打造消費者、企業與永豐的三贏局面。

永豐銀表示，為提供客戶更便利的數位化服務，以及協助企業提供更好的服務給消費者，永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿指出，以消費支付、生活繳費、身分認證與金融資訊服務，共計四大類推出專屬API組合。Partner APIs透過分類再聚焦，將可加速永豐與企業溝通的腳步，也有助開發多元創新應用。

永豐銀行表示，若企業主打消費支付應用，如支付業者導入相關API後，永豐銀行客戶可直接綁定帳戶，消費、儲值都能一指搞定，目前每年消費支付類串接的金流已達10億元；若企業有定期性收款需求或提供繳費服務，即可運用生活繳費API，支援多達34項生活帳單及捐款服務。

若企業需要身分認證功能，例如，證券商於開戶功能導入相關API，民眾開立證券戶後也能直接線上驗證銀行帳戶，免跑分行或券商，省時又便利；若企業經營旅遊或跨國購物相關服務，也可導入金融資訊服務相關API，提供即時金融匯率資訊，讓民眾有更好的使用者體驗。同時，四大類API將持續進化；永豐銀行舉例，身分認證除傳統的金融卡或帳號、密碼外，也將加入生物辨識技術，讓企業與消費者同享安全及便利。