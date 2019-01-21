蘋果副總裁強調絕不和解　批高通散布假新聞、綁架行業10年

▲蘋果首席訴訟律師、副總裁Noreen Krall批高通「綁架行業10年」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）與高通（Qualcomm）的專利戰尚未停歇，除了法庭上的爭鋒相對，法庭下也是動作頻頻，日前蘋果首席訴訟律師、副總裁Noreen Krall更在採訪中透露，高通「綁架了手機行業10年」。

根據陸媒《新京報》報導，Noreen Krall在接受新京報記者電話採訪時透露，蘋果正在美國聖地牙哥和高通有一個單獨的案件，其涉及的內容比美國聯邦貿易委員會（FTC）的審查更加廣泛，其中就包括高通在協議中的「禁言令」，這導致一個價值數千億美元的行業集體噤聲。

這項「禁言令」指的是高通規定客戶不得向任何人抱怨，也不得向政府部門投訴，否則就會停止提供晶片。但因高通晶片是手機的必要零件，因此讓手機廠商在尋求利潤增長空間時，變成了一項痼疾。

然而，雖然高通對「禁言令」的存在與否尚未做出官方回應，但高通相關人士表示，「高通的商業模式對蘋果造成了威脅，因為這種商業模式所賦予iPhone的能力，也同樣被提供給了蘋果的競爭對手。」

目前，蘋果和高通的專利官司主要集中在中國大陸、美國與德國。在中國大陸方面，目前只有福州市中級人民法院發布臨時禁令，但高通還有20項起訴蘋果專利侵權的案件，正在北京知識產權法院、北京高院、廣州知識產權法院等地審理中。而這些案件中，有的已經進入審理，還有的因涉及外交送達，目前還沒有進入實體審理階段。

▲高通與蘋果的專利戰場主要在中國大陸、美國、德國。（圖／達志影像／美聯社）

在德國，慕尼黑地方法院已裁定蘋果侵犯高通專利，並要求蘋果停售iPhone 7與iPhone 8，但曼海姆（Mannheim）地方法院則在初步口頭判決中駁回了高通的訴訟；高通方面則認為曼海姆法院對專利的部分特徵做出了過於狹窄的解釋，對此表示強烈反對，並將提出上訴。

在美國，聯邦貿易委員會（FTC）對高通發起的壟斷訴訟也已進入庭審階段，法院預計將於2019年2月1日結束庭審。Noreen Krall表示，FTC的證據非常充分，高通想要贏得這場訴訟非常困難。

另一方面，Noreen Krall向新京報記者透露，「高通在美國甚至美國以外，通過假新聞散佈言論，利用人們的恐懼分散注意力，避免政府和法院調查其本身作為一家公司的違法行為。」；而高通相關人士則稱，「高通盡最大努力對公眾闡釋我們的商業模式，我們的發明創造，也深刻影響了所有智慧型手機上的豐富功能。與蘋果將其技術僅限於自身使用不同，高通將自己的技術廣泛供應給手機廠商。」

此外，Noreen Krall也再次強調「沒有和解的可能」。Noreen Krall認為，雙方的爭議主要包括三個層面：首先，高通要求必須購買專利授權才能獲得晶片，但蘋果認為這並不合理；其次，高通的收費是針對整機售價，但蘋果認為，這樣的收費包括了手機上並不屬於高通的專利，這也不合理；第三，高通以晶片供應作要脅，必須接受相關條款，所以談判過程並不公平。

Noreen Krall將與高通的對決稱為是整個行業與高通的對抗，並說「高通在過去十年綁架了整個行業」。Noreen Krall表示，現在全球訴訟情況基本穩定，幾乎所有裁決都不利於高通，這將迫使高通改變商業模式，而這不僅僅有利於蘋果，對整個手機行業也有好處，可避免「高通稅」。

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