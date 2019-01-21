　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

蘋果副總裁強調絕不和解　批高通散布假新聞、綁架行業10年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ iPhone8買一送一救銷量！　蘋果落此下場因為庫克「愛遲到」？（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果首席訴訟律師、副總裁Noreen Krall批高通「綁架行業10年」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）與高通（Qualcomm）的專利戰尚未停歇，除了法庭上的爭鋒相對，法庭下也是動作頻頻，日前蘋果首席訴訟律師、副總裁Noreen Krall更在採訪中透露，高通「綁架了手機行業10年」。

根據陸媒《新京報》報導，Noreen Krall在接受新京報記者電話採訪時透露，蘋果正在美國聖地牙哥和高通有一個單獨的案件，其涉及的內容比美國聯邦貿易委員會（FTC）的審查更加廣泛，其中就包括高通在協議中的「禁言令」，這導致一個價值數千億美元的行業集體噤聲。

這項「禁言令」指的是高通規定客戶不得向任何人抱怨，也不得向政府部門投訴，否則就會停止提供晶片。但因高通晶片是手機的必要零件，因此讓手機廠商在尋求利潤增長空間時，變成了一項痼疾。

然而，雖然高通對「禁言令」的存在與否尚未做出官方回應，但高通相關人士表示，「高通的商業模式對蘋果造成了威脅，因為這種商業模式所賦予iPhone的能力，也同樣被提供給了蘋果的競爭對手。」

目前，蘋果和高通的專利官司主要集中在中國大陸、美國與德國。在中國大陸方面，目前只有福州市中級人民法院發布臨時禁令，但高通還有20項起訴蘋果專利侵權的案件，正在北京知識產權法院、北京高院、廣州知識產權法院等地審理中。而這些案件中，有的已經進入審理，還有的因涉及外交送達，目前還沒有進入實體審理階段。

▲▼美國行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）。（圖／達志影像／美聯社）

▲高通與蘋果的專利戰場主要在中國大陸、美國、德國。（圖／達志影像／美聯社）

在德國，慕尼黑地方法院已裁定蘋果侵犯高通專利，並要求蘋果停售iPhone 7與iPhone 8，但曼海姆（Mannheim）地方法院則在初步口頭判決中駁回了高通的訴訟；高通方面則認為曼海姆法院對專利的部分特徵做出了過於狹窄的解釋，對此表示強烈反對，並將提出上訴。

在美國，聯邦貿易委員會（FTC）對高通發起的壟斷訴訟也已進入庭審階段，法院預計將於2019年2月1日結束庭審。Noreen Krall表示，FTC的證據非常充分，高通想要贏得這場訴訟非常困難。

另一方面，Noreen Krall向新京報記者透露，「高通在美國甚至美國以外，通過假新聞散佈言論，利用人們的恐懼分散注意力，避免政府和法院調查其本身作為一家公司的違法行為。」；而高通相關人士則稱，「高通盡最大努力對公眾闡釋我們的商業模式，我們的發明創造，也深刻影響了所有智慧型手機上的豐富功能。與蘋果將其技術僅限於自身使用不同，高通將自己的技術廣泛供應給手機廠商。」

此外，Noreen Krall也再次強調「沒有和解的可能」。Noreen Krall認為，雙方的爭議主要包括三個層面：首先，高通要求必須購買專利授權才能獲得晶片，但蘋果認為這並不合理；其次，高通的收費是針對整機售價，但蘋果認為，這樣的收費包括了手機上並不屬於高通的專利，這也不合理；第三，高通以晶片供應作要脅，必須接受相關條款，所以談判過程並不公平。

Noreen Krall將與高通的對決稱為是整個行業與高通的對抗，並說「高通在過去十年綁架了整個行業」。Noreen Krall表示，現在全球訴訟情況基本穩定，幾乎所有裁決都不利於高通，這將迫使高通改變商業模式，而這不僅僅有利於蘋果，對整個手機行業也有好處，可避免「高通稅」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
工作15年尾牙只有「1碗臭臭鍋」　網勸離職她秒拒絕
快訊／涉傷害罪嫌　蘆洲「肉圓爸」7萬元交保！
香港美麗華酒店10樓鋁窗砸落　24歲女遊客爆頭亡…男友嚇傻

關鍵字：iPhone,Apple,蘋果,高通,專利,侵權

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

12月外銷訂單重摔　去年全年只成長3.9%

企業主打消費支付應用　永豐銀主打應用程式

蘋果副總裁強調絕不和解　批高通散布假新聞、綁架行業10年

美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

進用身障員工不足額名單大公開　力晶科技缺21人連6個月排第一

Smart智富／2019債券投資該如何布局？

影／味全龍確定復活！　頂新集團證實：球迷久等了！

中華電喊出「3年轉型計畫」　鄭優：從5G、純網銀、MOD、創新事業著力

台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數紅包行情不看淡

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

12月外銷訂單重摔　去年全年只成長3.9%

企業主打消費支付應用　永豐銀主打應用程式

蘋果副總裁強調絕不和解　批高通散布假新聞、綁架行業10年

美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

進用身障員工不足額名單大公開　力晶科技缺21人連6個月排第一

Smart智富／2019債券投資該如何布局？

影／味全龍確定復活！　頂新集團證實：球迷久等了！

中華電喊出「3年轉型計畫」　鄭優：從5G、純網銀、MOD、創新事業著力

台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數紅包行情不看淡

全球最長壽男性逝世　他111歲成全日本「最老男人」

書記官6000萬半價盜賣法拍屋　北檢偽造文書罪傳喚出庭

山難凍死前「離奇脫衣」　失溫3大幻覺...身體也會覺得熱

偶爾微奢侈犒賞自己！台北4間風格餐館　這次就跟姐妹約這吧

Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

兩年砸百萬！公主撂話「不給錢就封鎖」　友曝更殘酷真相：他還有救嗎

美公務員平均年薪揭密！FBI雇員115萬　TSA最慘僅55萬

認識1個月討金項鍊、過年想要紅包！　她被拒絕：你注定單身一輩子

高中木聯／高一無出賽機會轉學　鄭又維在中道站穩腳步

財經熱門新聞

味全龍確定復活！　頂新集團證實..

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

電動車熱銷　自行車雙雄美利達股..

億萬富豪想的不一樣　致富術解密

玩具家電電池選對蓄電力差很大　..

日圓持續漲　今年受「匯」日圓投..

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

離岸風電開發商不玩了！　專家抨..

9成上班族春節想兼差　這5打工..

工程師外派越南、大陸　1句話突..

國保欠費逾10年　錯過一生少領..

更多熱門

相關新聞

蘋果最新充電手機殼細節全揭露

蘋果近期為iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR推出了充電手機殼「Smart Battery Case」，這是蘋果在時隔一年後，再次推出這類商品。

名導賈樟柯用iPhone XS拍攝春節短片

蘋果下一個大問題與iPhone銷量下滑無關

蔡明介：5G是數位變革　台灣扮要角

iPhone SE限時復活要價不用8000元

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面