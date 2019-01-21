今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

▲刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

刮刮樂「1200萬大吉利」第一個頭獎1200萬於桃園市大園刮出！刮出大獎的是一名年紀約65歲、已經退休的阿伯，打算拿獎金買透天厝置產。

據桃園「彩美彩券行」進線台彩表示，刮出大獎的是一名年紀約65歲、已經退休的阿伯，阿伯是個標準的刮刮樂迷，只要有新品上市，就一定會到彩券行報到。

刮出大獎當天，他進到店裡剛好看到店員在陳列面額1000元的「1200萬大吉利」，店家就推薦阿伯刮一本說：「頭獎1200萬唷！中了就可以買透天厝了，來試試手氣。」於是阿伯很豪氣的直接挑了一本「1200萬大吉利」來刮，一連刮到倒數第二張時，他看到對中號碼下方的中獎金額有好幾個0，還以為自己老花眼看不清，經店員確認後沒想到竟是刮中1200萬頭獎！

阿伯知道自己中頭獎時簡直不敢相信，愣了5分鐘後第一時間趕緊把這個好消息告訴老婆，並打算把這筆獎金拿來買透天厝置產。他說領完獎金後並沒有想要特別慶祝，還是會繼續維持務農的工作，因為種菜就是他的興趣和休閒活動。

根據台彩統計，往年「1200萬大吉利」頭獎兌獎縣市皆在台北市，這是首次頭獎在桃園刮出，今年推出的刮刮樂「1200萬大吉利」3個頭獎1200萬已經刮出1個，還有2個刮出千萬頭獎的機會，而且百萬獎項有70個，民眾快點趁現在為自己的年終獎金加碼，把握刮出百萬紅包的機會！