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進用身障員工不足額名單大公開　力晶科技缺21人連6個月排第一

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▲▲勞動部公布10月未足額進用身心障礙者名單，其中私立單位又以力晶科技居首。（示意圖／取自Pixabay）

▲勞動部公布10月未足額進用身心障礙者名單，其中私立單位又以力晶科技居首。（示意圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（21）日公告今年10月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中私立義務單位力晶科技已連續6個月未足額進用居榜首，公立單位則以台灣大學不足進用6人最多。

根據勞動部統計，截至10月底，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7401家，應進用身心障礙者5萬8253人，實際進用8萬4568人，已超額進用2萬6315人，超額進用45.17%。

未足額進用單位計1688家，占總應進用家數9.7%，其中公立單位56家，占未足額進用單位3.32%；私立單位1632家，占未足額進用單位96.68%，不足進用人數合計2412人。公立單位未足額進用56家，其中50家不足進用1人，私立單位未足額進用1632家，其中1339家不足進用1人。

勞動部勞動力發展署表示，從私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自去年5月起已連續6個月蟬聯第1，10月不足進用21人，已請地方政府輔導改善未足額進用情形。緊追在後的是元大商業銀行不足進用15人，為協助該銀行進用身心障礙者，台北市政府已積極協助該公司預計於3個月內有所改善。

▲▼勞動部。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部這次公布名單中，公立義務單位以台灣大學不足進用6人最多。（圖／記者紀佳妘攝）

至於第3名是研華股份有限公司法定應進用30人，實際進用16人，不足進用14人，與上（9）月相比無增減，發展署指出，不足進用原因是身障員工離職或提早退休等因素致未足額進用，因此該公司除了在人力銀行招募外，也透過校園積極徵才，以改善不足進用情形。

至於公立單位又以國立台灣大學不足進用6人，主要是因學生兼任助理人員增加，導致法定應進用人數增加，目前台大已積極鼓勵校內各單位積極招募身障人員，並訂有進用身心障礙人員執行方案控管掌握執行進度，以改善未足額情形。

另外，衛生福利部玉里醫院、監察院、國軍台中總醫院附設民眾診療服務處、國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心、新北市政府殯葬管理處等5家單位不足進用2人並列第2，其餘單位均不足進用1人。發展署說，前述5家單位除國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心是因編制異動致總人數增加，因而未足額進用，其餘4家單位均因身障員工離職或過世未及時遞補進用所致，皆已積極招募中，陸續於去年12月及今年1月達足額進用。

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關鍵字：勞動部,發展署,身障者,力晶,台大,身心障礙者

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