台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數紅包行情不看淡

▲台股期現貨今天開高走高，終場同步收紅，距離9900點關卡僅一步之遙。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年封關倒數計時，美股上周五全面收高，激勵亞洲股市掀起慶祝行情，台股期現貨今（21）日攜手開高走高，其中台股終場上漲53.34點，以9889.4點作收，台指期收高45點，收在9866點，成交量11萬9813口，叩關9900點大關失利。

美股3大指數上周五全面收高，台股今天也跟上這波漲勢，開盤漲34.21點，以9870.27點開出，盤中一度飛越9900點大關，不過隨著投資人氣氛偏保守，尾盤漲勢暫歇，終場上漲53.34點，收在9889.4點，成交量917.95億元，蓄勢挑戰萬點關卡。

台指期也開高走高，早盤漲近80點，距離9900點關卡僅一步之遙，加上3大期指一片紅通通，電子期指漲幅0.44%、金融期指也漲0.47%，終場上漲45點，收在9866點，成交量11萬9813口，仍站不回9900點關卡。

分析師表示，農曆年長假將屆，今天盤勢以量縮觀望格局為主，尤其量能不足，成交值不到千億元關卡，無法帶動指數拚萬點行情，他認為，量能增加至1300至1400億元才有機會叩關萬點，期貨與現貨市場走勢相像。至於年節前後的紅包行情可期，技術面仍屬正向。