　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數紅包行情不看淡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲台股期現貨今天開高走高，終場同步收紅，距離9900點關卡僅一步之遙。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年封關倒數計時，美股上周五全面收高，激勵亞洲股市掀起慶祝行情，台股期現貨今（21）日攜手開高走高，其中台股終場上漲53.34點，以9889.4點作收，台指期收高45點，收在9866點，成交量11萬9813口，叩關9900點大關失利。

美股3大指數上周五全面收高，台股今天也跟上這波漲勢，開盤漲34.21點，以9870.27點開出，盤中一度飛越9900點大關，不過隨著投資人氣氛偏保守，尾盤漲勢暫歇，終場上漲53.34點，收在9889.4點，成交量917.95億元，蓄勢挑戰萬點關卡。

台指期也開高走高，早盤漲近80點，距離9900點關卡僅一步之遙，加上3大期指一片紅通通，電子期指漲幅0.44%、金融期指也漲0.47%，終場上漲45點，收在9866點，成交量11萬9813口，仍站不回9900點關卡。

分析師表示，農曆年長假將屆，今天盤勢以量縮觀望格局為主，尤其量能不足，成交值不到千億元關卡，無法帶動指數拚萬點行情，他認為，量能增加至1300至1400億元才有機會叩關萬點，期貨與現貨市場走勢相像。至於年節前後的紅包行情可期，技術面仍屬正向。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
今年刮刮樂首位千萬頭獎！桃園種菜阿伯刮中1200萬
200kg白人曾直接尿在座位上　同艙乘客忍12小時惡臭
穿比基尼登山…網酸亡美作秀　山友力挺：她勾引的不是你
味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了

關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

進用身障員工不足額名單大公開　力晶科技缺21人連6個月排第一

Smart智富／2019債券投資該如何布局？

味全龍確定復活！　頂新集團證實：球迷久等了！

中華電喊出「3年轉型計畫」　鄭優：從5G、純網銀、MOD、創新事業著力

台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數紅包行情不看淡

大立光後繼無力留台積電苦撐　台股收漲53點9900點得而復失

沃旭停工衝擊風電協力廠？　中鋼盤中股價維持平盤

愛之味今年搶進歐美　「全球植物奶元年，燕麥受惠！」股價翻紅

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

進用身障員工不足額名單大公開　力晶科技缺21人連6個月排第一

Smart智富／2019債券投資該如何布局？

味全龍確定復活！　頂新集團證實：球迷久等了！

中華電喊出「3年轉型計畫」　鄭優：從5G、純網銀、MOD、創新事業著力

台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數紅包行情不看淡

大立光後繼無力留台積電苦撐　台股收漲53點9900點得而復失

沃旭停工衝擊風電協力廠？　中鋼盤中股價維持平盤

愛之味今年搶進歐美　「全球植物奶元年，燕麥受惠！」股價翻紅

中國人口負成長經濟陷危機？　統計局闢謠：人口紅利仍在

遭酸「穿比基尼拍清涼照」勾引男人　山友列2點力挺：人的黑心最可怕

27個完美螺旋不咬髮！橫掃歐美的神奇髮圈Invisibobble來了

美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

美麗華酒店10樓「鋁窗」突砸落！　24歲女路過當場爆頭身亡

基隆吊車疑剎車失靈倒退嚕　撞轎車再毀民宅矮牆

挺白色力量惹議　高嘉瑜：客套話過度解讀 白色力量非某黨某人專屬

曾志偉過年「有智慧紅包」　收到一看「只有10元」還是很開心

易烊千璽「剪平頭+穿囚犯服」新造型曝光　新電影搭檔金馬影后！

影／列車底盤竄火旅客狂逃！台鐵還原「驚險10分鐘」：每年發生2次

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

財經熱門新聞

味全龍確定復活！　頂新集團證實..

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

電動車熱銷　自行車雙雄美利達股..

億萬富豪想的不一樣　致富術解密

玩具家電電池選對蓄電力差很大　..

日圓持續漲　今年受「匯」日圓投..

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

離岸風電開發商不玩了！　專家抨..

工程師外派越南、大陸　1句話突..

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

9成上班族春節想兼差　這5打工..

國保欠費逾10年　錯過一生少領..

更多熱門

相關新聞

大立光後繼無力留台積電苦撐　台股收漲53點9900點得而復失

美股連四紅，激勵今（21）日蘋概三王及大型權值股紛紛表態，台股向上挑戰，權王台積電股價止跌強彈，帶動半導體類股指數大漲1.7%，連帶帶動台股指數突破9900點關卡，但股王大立光後繼無力，跌逾1.7%，集中市場加權指數終場漲勢收斂，收漲53.34點，收9889.40點，漲幅0.54%，成交量新台幣918億元。

10年首跌！北京二手住宅跌7.1%

雲端最有錢／2019黑天鵝滿天飛　投資3亮點力拚逆轉勝

外幣定存添利　一銀最高2.9%

台股封關有望戰萬點　跟著法人買股搭上年前、年後「賺大錢」列車

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面