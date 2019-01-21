美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

▲具有一定知名度的美國品牌的高階主管在佛羅里達的一場投資者大會上指出，「『中國製造』已經過時了」。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

「中國製造（Made in China）」這個名詞已經深入你我的生活，生活中大大小小東西都有可能是「中國製造」，但近期一些規模不大，但具有一定知名度的美國品牌的高階主管在佛羅里達的一場投資者大會上指出，「『中國製造』已經過時了」。

據《華爾街日報》報導，Yelti控股公司是一間專營戶外娛樂產品的廠商，該公司執行長Matt Reintjes先前曾表示，對於追求高成長的公司來說，選擇中國大陸是最簡單的答案，但長遠來看，卻不一定是最佳選擇。Matt Reintjes認為，過去幾年，中國大陸的勞動力成本逐漸提高，且強制技術轉讓和竊取智慧產權的狀況一直都在，隨著美中貿易戰逐漸升溫，不滿的情緒正逐漸升溫。

Matt Reintjes因此選擇將生產中心轉移至東南亞的菲律賓，降低對中國大陸的依賴。Matt Reintjes表示，原先Yeti的保冷包和儲物包都是在中國大陸生產，但由於被列入美國對2,500億美元中國大陸商品的加徵關稅清單當中，因此Yeti將生產中心進行調整，受加徵關稅影響的產品的生產線，將於2019年底前全部撤離中國，只留下未列入關稅清單的部分產品仍在中國大陸製造，有助於抵消高達1,500萬美元的關稅衝擊。

報導也提到，面對國際政經局勢的不穩定，已經有許多美國企業採取多國供應的策略，甚至有美國企業直接將生產線移回美國，減少商品運送至美國門市的時間。AlixPartners零售部門主管Bill Lewis表示，其實早在2011年棉花價格受到衝擊時，就有許多企業開始反思是否過度依賴中國大陸。

AlixPartners諮詢師Lewis認為，其實有許多方式可以抵消關稅的影響，包含逼供應商做出成本讓步或是提高價格，但消費者和投資者期待企業能有更多作為。Lewis認為，這些公司當中，尤其是零售商，其實已經有能裡將生產線移出中國大陸，中國大陸只有做得更好，才能說服這些公司留下。