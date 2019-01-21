沃旭停工衝擊風電協力廠？　中鋼盤中股價維持平盤

▲離岸風電開發商喊停，為國內風電產業投下震撼彈。（圖／記者馮建棨攝）

記者林淑慧／台北報導

離岸風電今年度躉購費率未定，沃旭能源上周五（19日）證實已發函給在台合作供應商，停止執行已動工合約，為國內風電產業投下震撼彈；風電業指標協力廠中鋼今（21）日股價在25元平盤遊走，盤中最高來到25.1元，走勢相對平穩。

離岸風電商開發商沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）等無法在今年1月2日前取得籌設許可，以適用每度5.8元的較高躉購費率。沃旭上周五發出聲明，表示將暫停並重新評估大彰化離岸風電計畫所有活動、專案時程、在地供應鏈承諾與已簽署合約。

沃旭等開發商停工，為國內風電產業投下震撼彈。對此，國內指標協力廠中鋼表示，沃旭能源開發商日前向中鋼興達海洋基礎，訂購5 6座套筒式的水下基礎結構工程，訂單金額超過新台幣百億元，暫停合約不影響目前建廠工程，但下一步是否取消訂單才是關鍵，仍必須視政府能否適度提高躉購費率而定。

展望後市，中鋼表示，鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，不僅世界景氣受到影響，大陸車市等表現亦有受壓，外界仍密切關注美中談判進度，目前外界對雙方釋出訊息均屬正面解讀，大陸鋼市也有止跌訊息，預估鋼市在第二季可望反彈。

依據世界鋼協最新預測，今年國際鋼鐵需求仍將處於上坡路，惟成長幅度將有收歛；另外，依據OECD報告，2020年前全球將有約5200萬公噸的新增在建產能，以及3900萬公噸的新增規劃產能陸續投產，加上東南亞可能將有約1600萬公噸產能釋出，是否造成鋼價波動值得關注。