大立光後繼無力留台積電苦撐　台股收漲53點9900點得而復失



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美股連四紅，激勵今（21）日蘋概三王及大型權值股紛紛表態，台股向上挑戰，權王台積電股價止跌強彈，帶動半導體類股指數大漲1.7%，連帶帶動台股指數突破9900點關卡，但股王大立光後繼無力，跌逾1.7%，集中市場加權指數終場漲勢收斂，收漲53.34點，收9889.40點，漲幅0.54%，成交量新台幣918億元。

美中貿易戰和解曙光激勵美股持續上攻，加上外資回流、內資也有500億元以上的資金活水蓄勢待發，加上農曆封關前台股上漲機率偏高，台股今日開盤受激勵漲34.21點，以9870.27點開出，在蘋概三王開紅盤領軍下，電子股同步走強指數直接飛躍前波段高點9871點，指數一度推升逾70點。

觀察今日盤面，以塑膠、紡織與汽車類股表現相對強勁，其中，汽車類股表現最突出，類股指數大漲逾2.74%。但是金融股與傳產股則漲跌互見，其中鋼鐵類股表現不佳，包括像是世紀鋼（9958）股價一度重挫7.9%，終場跌幅收斂至4.99%，中鋼構（2013）也一度跌3.6%，終場跌2.67%，皆為盤面弱勢族群。

台積電表現帶動半導體類股指數漲1.13%，整體電子類股指數也漲約0.58%。台積電（2330）今日表現最強勢，股價開高走高，擺脫第一季營運展望保守利空，盤中一度漲幅達2.05%，終場收漲1.14%、報221元；大立光（3008）跌逾1.72%至3720元；鴻海（2317）也上漲0.56%，報71.2元。

PCB族群今日持續強勢，台表科（6278）直奔漲停大漲逾9.97%，台光電（2383）上漲4.96%，台燿（6274）上漲3.42%，聯茂（6213）漲幅近2.79%，嘉聯益（6153）也有超過2.15%的漲幅。

根據歷史經驗，台股在農曆年封關前夕上漲機率約有6成機率，在美中貿易戰和談出現契機、美國政府關門危機也可望在第一季前落幕，可望助長多頭氣勢續攻。

而在內資部分，日前市場傳出退撫基金準備啟動招標，委託投信業者代操，資金規模合計達300億元，若加上去年開標的勞退基金未撥款的280億元，預計台股至少還有500億元以上的資金活水可挹注台股。但得標投信業者與法人都表示，預估得標後依照流程，經過開戶、撥款，可能要等上兩至三個月，估計要等到農曆年後。

中美貿易談判出現進展的消息激勵美股上周勁升，道瓊與標普500指數不僅寫下周線連4紅紀錄，並且創下至少20年來最佳同期元月行情。道瓊指數18日收盤大漲1.38%，以24,706.35點作收，標普500指數攀升1.3%，收在2,670.71點，科技股雲集的那斯達克指數上漲1%，報7,157.23點。

分析師表示，近期台股受到美股走強帶動，但表現不如美股強勢，龍頭型權值股股價持穩，中小型個股股價則開始產生波動，台股長期要挑戰萬點有機會，但受到解套壓力可能出籠影響，封關前要攀高至萬點仍有些許壓力；若美中貿易戰後續發展看佳，可望激勵台股朝萬點邁進。

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