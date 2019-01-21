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美防堵華為各國選邊站　童子賢：川普在意的是資安　

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▲和碩董事長童子賢專訪。（圖／記者林世文攝）

▲和碩董事長童子賢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

自從美國商務部禁止華為將在美國生產的電信設備及軟體運回香港後，世界各國相繼跳出來「選邊站」，德國荷蘭考慮評估也跟進不使用華為產品。台北電腦公會理事長暨DiGi+民間諮詢委員會召集人童子賢今（21）日表示，他認為川普在意的絕對不是擔心華為商業競爭比美國強才禁止，他真正在意的是資安（security）、國安問題。然而華為事件已經超出台灣 或業界能控制的範圍，公司也沒與華為往來，不便回答。

童子賢表示，近一年來，國際政治態勢衝擊電子產業已經來到空前的高點，因此智慧財產議題、互告侵權等問題不斷出現，業者也感受到法規限制條件多變，不曉得啥時會「踩到地雷」。

童子賢今日出席第三代合作夥伴計劃（3GPP）大會，談到台灣5G未來的方向，他特別提起過去台灣在通訊發展的失敗案例WiMAX，以及聯合國曾經推出每童一機（OLPC；One Laptop Per Child），最後結果都不盡如人意。

童子賢表示，5G相對過去3G和4G時代，可以帶動更多的願景，而不只是「滑動速度」加快而已。包括遠距醫療、自駕車等，商機龐大，如果5G用的好，就可以拓展台灣本身具有的ICT優勢，帶動出口。然而5G不能任由他自己發展，需要產業政策法規環境來支持，沒有這兩者，台灣就會被排除在領先群之外。

童子賢強調，近半年他參與了各種5G的策略研討會，他認為，共用基礎建設很重要，因為5G的特性的繞射能力較差，光是用A4紙就無法傳訊了，然而他的速度快、頻寬高、連結點的數量大，因此高密度布建基地台很重要，需要政策支持。

童子賢表示，中國大陸預期2020年商品化，但其實這對台灣是很大的挑戰，但同時也是這數十年來最令人期待、挑戰很大的領域，加上投資金額遠高於3G、4G，希望台灣這次不要再落後了。

 

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關鍵字：5G,童子賢,聯發科,華為,中美貿易

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