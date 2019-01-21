大陸民眾2018年人均收入128K上升8.7%　食品菸酒消費最多

▲大陸2018年人均消費以「食品菸酒」的比例最高，圖為位於北京中關村的「食寶街」，光平日就人潮擁擠。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家統計局21日公佈2018年居民收入和消費支出情況，數據顯示，去年大陸人均可支配收入人民幣2萬8228元（約新台幣12.8萬元），比上年實際增長6.5%；人均消費支出1萬9853元（約新台幣9萬元），比上年實際增長6.2%，而消費的內容則以「食品菸酒」的比例最高。

大陸國家統計局網站指出，這次數據的調查方法是採用分層、多階段、與人口規模大小成比例的概率抽樣方法，在大陸全國31個省（區、市）的1800個縣（市、區）隨機抽選16萬個居民家庭作為調查戶。

在人均收入方面，城鎮居民人均可支配收入3萬9251元（約新台幣17.8萬元），比上年實際增長5.6%；農村居民人均可支配收入1萬4617元（約新台幣6.6萬元），實際增長6.6%。

▲2018年大陸全國居民人均可支配收入平均數與中位數。（圖／翻攝自大陸國家統計局網站）

在人均消費方面，城鎮居民人均消費支出2萬6112元（約新台幣11.8萬元），實際增長4.6%；農村居民人均消費支出1萬2124元（約新台幣5.5萬元），實際增長8.4%。

在消費項目方面，食品煙酒消費支出5631元（約新台幣2.5萬元），比上年增長4.8%，佔人均消費支出的比重為28.4%，居各項比例最高，此外，人均「衣着」、「居住」、「生活用品及服務」、「交通通信」、「教育文化娛樂」、「醫療保健」、「其他用品及服務」消費的比例分別佔6.5%、23.4%、6.2%、13.5%、11.2%、8.5%、2.4%。

▲2018年大陸全國居民人均消費支出及構成。（圖／翻攝自大陸國家統計局網站）

國家統計局網站指出，派駐各地的直屬調查隊按照統一的制度方法，組織調查戶記賬採集居民收入、支出、家庭經營和生產投資狀況等數據；同時按照統一的調查問卷，收集住戶成員及勞動力從業情況、住房與耐用消費品擁有情況、居民基本社會公共服務享有情況等其他調查內容。數據採集完成後，市縣級調查隊使用統一的方法和數據處理程式，對原始調查資料進行編碼、審核、錄入，然後將分戶基礎數據直接傳輸至國家統計局進行統一匯總計算。