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離岸風電開發商不玩了！　專家抨擊「別得了便宜還賣乖」

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▲浮動式離岸風電示意圖。（圖／歐風能源提供）

▲浮動式離岸風電。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

經濟部宣布2019年再生能源躉購費率調降，19日傳出離岸風電業者沃旭發函給台灣合作的中鋼、世紀鋼及星能等廠商，說「已動工合約暫停、未動工重新議價」，宣告在台投資全面暫緩。離岸風電專家、國泰世華前柬埔寨子行董事長梁敬思大力抨擊開發商，「應該要適可而止，別得寸進尺，得了便宜還賣乖！」

梁敬思表示，費率本來就不是靜止不動，所有開發商從兩、三年前來台灣時就清楚了解、也應該已評估過費率變動的影響，即使是績優公司例如台積電或台塑集團，也沒法充分掌握隔年度產品售價，更何況是尚未開工的離電專案，「開發商若堅持躉購費率不可作調整，明顯就是耍賴皮。」

他指出，從每度5.8498費率降至5.106元且取消階梯式費率，代表開發商原估利潤減少。但觀察大型風機效率提高會降低成本，美國、越南及歐洲等案躉購費率也已大幅降低。何況有豐富實績經驗的外資開發商即使未來賣掉台灣專案公司大部分或全部股權，也不會放棄長達20年營運期的肥厚「運轉維護服務費」和「技術權利金」，因此即使費率為5.106元，開發商的真正利潤應該還是肥滋滋的。若一直硬拗會賠錢或供應鍊國產化導致成本高漲，實令人難以相信其説法。

且開發商自行帶來的國外資金比重也低。梁敬思舉出具體例證，某一家誇稱至今「已投資270億元」，但連籌設許可至今尚未取得，相信是指「條件式」MOU已簽了270億元，裝出一副大力支持國產化的姿態，其實資金尚未全部到位；也有不停吹噓離岸風電資金全部由開發商帶進來，但絶大部分是透過高槓桿操作舉借「無追索權專案融資」、發行綠色債券（主要買主是本土保險公司）及證券化商品（由本土金融機構買入），即使部分（30%-60%）由國外信貸機構保證，開發商自行帶來的國外資金不會超過投資總額15%。

梁敬思強調，從事如此龐大投資居然只需自備少量資金，台灣提供超高躉購費率，而融資成本低如白菜價格，融資限制條款也寛鬆離譜得不像話，甚至政府還幫忙「要求」本土金融機構配合放款／投資並承擔（原屬開發商應負責的）絶大部分專案風險，「老實說，開發商在全世界再也找不到另一個像台灣這麼好騙又好賺錢的地方。」他勸告開發商們不要太貪心，「若堅持費率維持5.106元要撤資，那麼就再見、不送了！」

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關鍵字：離岸風電,電廠,梁敬思

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