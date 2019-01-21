棄低價核能用高額綠電　經濟部：國際大廠要綠電

▲為了發展能源轉型，經濟部引導投資1兆多元投資綠電，遭批放棄較為便宜的核電不用，經濟部說，會這樣選擇是國際大廠的要求。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

台灣推動再生能源一波三折，上週再生能源離岸風電業者沃旭能源宣布將暫停在台投資，嚇壞不少台灣本土供應鏈，也爆出躉購費率價格偏高問題，引發社會質疑經濟部強推綠電，經濟部長沈榮津今天（21日）說，是國際大廠的要求，未來生產要有一定比例的綠電，才能讓台灣商品行銷國際。

外界質疑核電廠延役只要600億，相較於離岸風電卻要投入1兆多的金額，為何經濟部要選擇綠電，沈榮津說，由於國際大廠都把製程或是使用再生能源列入必要的項目，亞馬遜、google、微軟等等都已經提出要求，台灣是國際供應鏈的一環，一定會被要求使用的電力要符合綠電需求，強調綠電一定要有一定比例。

沈榮津舉例，當台積電進入3奈米之後，就自我要求要使用一定比例的綠電，這是國際趨勢，再這樣的浪潮下，我國是貿易導向的國家，就一定要達到國際上的要求。

被問到是否會讓核電廠延役，沈榮津表示，目前經濟部還在盤點分析各項資料來制定新版的能源政策。

▼為了發展能源轉型，經濟部引導投資1兆多元投資綠電，遭批放棄較為便宜的核電不用，經濟部說，會這樣選擇是國際大廠的要求。（圖／記者屠惠剛攝）