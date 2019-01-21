沃旭停止在台投資　經濟部：強調只是「暫停」且是單一個案

▲再生能源開發商沃旭暫停在台一切投資狀況，經濟部今天說，這只是單一廠商，強調會繼續協助廠商爭取2019年躉購電價的價格。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

由於經濟部預告將調降再生能源躉購電價，離岸風電開發商沃旭宣布將暫停在台投資案，經濟部今天（21日）表示，這只是單一個案，目前沒有接到其他家提出要暫停的意見。

沈榮津解釋，由於過去沃旭跟國內供應商簽訂合約時，就有把躉購費率每度5.8元寫入規格當中，當現在費率可能調降，因此沃旭「暫停」投資，暫停合約執行直到新版躉購費率公布後，再來跟國內供應商來「重新議約」，強調不是「停止」。

被問到是否會擔心現在沃旭出來開第一槍，後續其他風電業者也宣布暫緩，沈榮津說，目前沒有聽說，應該是單獨的行為，往後經濟部要繼續處理讓開發商能夠留下來。未來要如何做，沈榮津認為，新版「躉購電價」能包含開發商提出的各項參數及開發成本資料，用來說服躉購電價費率審議委員會，目前經濟部已經收到許多來自開發商的意見，希望在月底的會議中能夠訂出合理的價格。

對於新版的躉購電價是否會沿用或是貼近去年的水準，沈榮津強調，「不要有預設立場」，這部分還是要尊重能源局準備的資料及開發商提出佐證的數據，在費率委員會上來說服委員是最重要的事，沈榮津還說「現在是資訊開放透明的時代，大家一起來努力」，絕對沒有被施壓的狀況。

▼再生能源開發商沃旭暫停在台一切投資狀況，經濟部今天說，這只是單一廠商，強調會繼續協助廠商爭取2019年躉購電價的價格。（圖／資料照）