870萬上班族春節想賺外快　5大熱門打工..「年貨大街銷售人員」才排第3

▲年關將至，根據調查顯示，逾9成上班族想趁春節期間賺外快，平均希望能有1.5萬元入袋。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

豬年即將進入倒數階段，不少上班族擔憂沒加到薪、年終又不如預期，過年手頭會相當吃緊，根據調查顯示，高達9成6上班族想在春節期間賺外快，平均希望能賺進1萬5000元，其中又以大賣場銷售人員、觀光景點服務人員、年貨大街銷售人員等5個打工職務最為熱門。

根據yes123求職網「過年兼差與寒假打工調查」，高達96.1%的勞工透露，想利用豬年春節期間（2月4日除夕到2月19日元宵節），兼差賺外快，比例不但高於去年的95.4%，更續創2009年金融海嘯以來新高。若以全體受僱就業者906.2萬人換算，大約有870.9萬人有意願春節上工。

進一步分析春節想賺外塊的原因，其中逾5成的人勞工透露「年關到，擔心缺錢」，其餘原因還包括「覺得春節期間，工資會比較高」、「狗年沒加薪，想補貼所得」、「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」以及「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

在可複選的情況下，勞工搶賺外快的方法大不相同，其中有80.2%選擇「短期打工」；有44.6%選擇「外包接案」；以及40.3%選擇「經營網拍」；卻也有32.9%的人，其實想要「擺地攤」。

▲不少勞工搶賺過年財，希望替自己變相加薪，預估豬年紅包財高達1311億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

針對這群想要搶賺過年財的勞工，這5大職務最受青睞，分別是大賣場銷售人員、觀光景點服務人員、年貨大街銷售人員，以及遊樂園服務人員、客服人員；其他熱門春節打工職務還有百貨公司銷售人員、餐廳服務人員、送貨員，以及SG（SB）、PG（PB）、酒促、清潔工。

不論勞工朋友選擇以何種方法賺錢，平均希望能賺進外快1萬5053元，若以經常性薪資4萬939元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」36.8%，同時再以有意願的870.9萬人來估算，預估這一大包的豬年紅包財，大約高達1311億元。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，根據勞基法第37條規定，農曆除夕至大年初三為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假，至於時薪制的打工族，這4天工作一樣要加倍發給工資，也就是原本時薪150元，一旦碰上除夕到初三，時薪就要變成300元。