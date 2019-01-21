台橡積極佈局高級鞋材　越南擴產挹注成長動能

▲台橡延攬美國路博潤公司全球性能塗料事業處前總經理蔡偉強，接任台橡總經理兼職執行長，推動高值化轉型。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

車市銷售放緩，橡膠廠力拚高值化轉型。台橡表示，將以兩大產線佈局高級鞋材市場，包括在大陸南通擴充年產2萬噸的彈性體產能，以及在越南平陽新建立年產7000噸的高級鞋材產線，預計2020年投產，將為未來營運挹注動能。

以合成橡膠為主力產品的台橡，是人造橡膠龍頭企業，近年受到大陸車市銷售增長放緩、低價天然膠搶市、以及高油價造成丁二烯等上游原料成本增加等三大衝擊，總經理蔡偉強率領團隊力拚高值化。

近年運動商機大爆發，台橡看準市場趨勢，決定不再躲在代工廠背後，而是參與國際知名品牌在鞋材的前期研發，擴大發展創新高值化產品，提升毛利率及營運價值。

蔡偉強表示，台橡在內部成立專業團隊，負責特用化學材料的研發，目標將其占營收的比重拉高至五成以上；研發方面目前已有斬獲，高級鞋材部分已獲得知名國際運動鞋大廠採用。

台橡表示，提供高級鞋材的特用化學，目前產能包括上海廠2000噸，高雄岡山廠原本產能有8000噸、去年8月新增1200噸產能，越南平陽新建7000噸產能預計2020年投產。