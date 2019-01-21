爽翻了！去年股價暴漲逾300%　日企仍嫌被低估

▲日本資料分析公司BrainPad股價在去年上漲305%。 （圖／路透）

財經中心／綜合報導

東京股市去年表現最好的一支股票漲幅超過300%，但該公司的財務長表示，該公司的股價依然很便宜。日本資料分析公司BrainPad股價在去年上漲305%，稱冠東證指數超過2100支成分股。BrainPad股價勁揚反映出該公司的獲利開始增強，令投資人都鬆了一口氣。

The Business Times報導，BrainPad去年1月公布，該公司2017下半年獲利比預估高出的3倍，令投資人大感意外，使得該公司股價自去年初一路狂漲，去年收在5340日圓，累積全年漲幅達304.55％。據BrainPad財務長石川耕的說法，這種成長不會是一次性的，因為該公司營收目前仍在穩健增長的軌道上。

去年股價暴漲，使得BrainPad市值如今已超過3.9億美元，石川耕受訪時表示：「大家終於知道，我們是能賺大錢的公司。」

目前BrainPad根據預估獲利計算的本益比為86倍，遠高於東證指數成分股平均值（12倍），但低於CrowdWorkss等部分同業的634倍。對石川耕來說，這意味著股價仍有上漲空間，「其他AI公司價位遠高於我們，我們仍被低估。」

BrainPad是Google日本部門、雅虎日本和日本航空等公司顧問，該公司主要透過AI（人工智慧）技術為客戶分析消費趨勢。該公司此前也替可口可樂瓶裝日本控股公司透過深度學習在社群媒體網路收集數萬張照片，分析消費者喝可樂時從事的活動，以助於可口可樂發掘行銷構想。