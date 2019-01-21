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元大投信兩大戰將劉宗聖、黃昭棠　年前升任董座及總座

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▲元大金控大樓,元大金,元大投信,元大。（圖／ETtoday資料照）
▲元大金控大樓。（圖／ETtoday資料照）

記者劉姵呈／台北報導

元大投信新春公布第一件重大人事案，元大投信董座及總座在年農曆年前有異動。元大金發言人陳修偉今（21）日證實元大投信董事長黃古彬自1月30日起正式退休，元大金規劃由總經理劉宗聖接任其職，執行副總經理黃昭棠升任總經理；全案仍待元大投信董事會決議，生效日大概在農曆年過年前。

根據投信投顧公會統計，截至去年12月，元大投信基金規模高達4,177.98億元，市占率16.24%，遙遙領先其他同業，主要是元大金在2011年10月3日收購寶來證，寶來投信成為元大金控的成員之一，元大投信與寶來投信在2012年5月6日正式合併，並以元大投信為存續公司。

而劉宗聖與黃昭棠都是戰功彪炳的戰將，黃昭棠更是劉宗聖一手調教的ETF一哥，在兩人攜手同心努力下，元大投信的ETF規模及類型，在兩公司合併後，規模頻創新高，穩居多項寶座。

而元大投信多年來致力於槓桿及反向、期貨信託型乃至債券ETF的創新產品開發，吸引國際資金青睞，以致於旗下有多檔基金規模亮麗。截至去年12月，元大投信ETF規模高達3,189.5億元，再度創下新高。

另據彭博統計亞洲資產管理業者的ETF規模，元大投信去年12月ETF規模破百億美元，以104.5億美元榮登亞洲第七大ETF資產管理業者，也是台灣唯一進前十大的投信。

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關鍵字：元大投信,人事異動,劉宗聖,黃昭棠

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