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新種培育陷困境！英研究：全球60%野生咖啡面滅絕危機

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▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲專家呼籲，全球應加強野生咖啡品種保育。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國皇家植物園（邱園）等團隊17日發表最新研究表示，全球的野生咖啡品種有高達6成因受到乾旱、蟲害的影響面臨到滅絕危機。事實上，野生品種對於品種改良過程非常重要，如果多數的野生品種真的滅絕，能夠抵抗地球暖化的新品種開發也將陷入困境。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）的〈紅色名錄瀕危等級與標準（Red list）〉資料顯示，植物中有滅絕危機的品種約佔總數的22%，但是有高滅絕危機的咖啡種卻佔124種野生咖啡品種的60%，約75種，其中有13種為「極危」、40種為「瀕危」、22種為「易危」。特別是馬達加斯加與坦桑尼亞就佔了其中的70%。

對於野生咖啡品種面臨的現況，邱園的研究團隊警告，「為了克服害蟲、疾病以及氣候變遷的環境，我們必須持續開發新的品種，然而野生品種在新品種開發上是必要的角色，現在野生品種卻持續消逝中。」而研究團隊也認為，目前的野生咖啡品種保育工作仍然十分落後，例如在種子保存方式上，由於咖啡樹為熱帶植物，種子無法透過冷凍乾燥枝技術保存於種子銀行，因此目前有高達45%的咖啡品種仍沒有任何種子被保存。

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關鍵字：野生咖啡,咖啡樹,咖啡品種,咖啡豆

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