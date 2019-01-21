特斯拉車主注意！超級充電站價格將調整

▲特斯準備調漲全球超級充電站的充電價格。（圖／翻攝自Tesla）

財經中心／綜合報導

特斯拉車主注意了！未來使用超級充電站（Supercharger）充電，可能得多花點錢了。特斯拉在正式終止任何形式的免費充電計畫後，準備調漲全球超級充電站的充電價格。

專門報導電動車產業消息的外媒Electrek報導，自去年11月起，特斯拉（Tesla）所有新款電動車都需遵守新超級充電站充電付費計畫。雖然去年11月前就購入特斯拉的車主尚未擴及，仍可使用有限度的免費充電服務，但這項優惠只到今年1月底為止，這意味著之後便不再有任何特斯拉車主擁有免費充電服務。

超級充電站的收費方式是以每kWh（千瓦小時）計算，部分地區則以每分鐘計費。以紐約為例，原本紐約的超級充電站收費均為每kWh 0.24美元，不過新方案將使紐約的超級充電站收費調漲至每kWh 0.32美元，約增長33%。過去特斯拉的超級充電站收費是依照各州/地區，現已改為依據個別充電站收費，反映當地需求和電費。

事實上，去年特斯拉就已調漲按使用收費（pay-per-use）的價格，使大多數地區的充電價格調漲20%至40%，部分地區的漲幅更是高達100%。

特斯拉一直聲稱它的超級充電站「永遠不會成為利潤中心」，漲價計畫一出，特斯拉發言人出面表示，調漲價格是為反映當地電力成本，以及場地使用情況的差異。「隨著特斯拉電動車數量增長，我們將繼續每周開設新的超級充電站，讓消費者可長途行長，並享受到比汽油價格低的充電價格，達到零排碳量的目標。」目前特斯拉於全球擁有1422個超級充電站，共有12011個充電樁。特斯拉的今年的目標是將此數字倍增。