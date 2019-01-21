雲端最有錢／2019黑天鵝滿天飛　投資3亮點力拚逆轉勝

新聞節目中心／綜合報導

2019年經濟前景，全球多個研究機構有志一同「不樂觀」，股市多空拉鋸、牛熊之間，美中貿易大戰近尾聲了嗎? 全球央行口風變了嗎? 升息條件不再? 雲端最有錢第2集，邀請到星展集團資深投資處策略師、財經專家阮慕驊、理財達人趙庭，與主持人邱沁宜深度剖析金融情勢，提供非常時期的戰略性投資方向。

全球經濟上演「馬達加斯加恐怖版」

展望2019年會不會是馬達加斯加恐怖版呢? 因為2019很可能看到是動物趴趴走。今年開春蘋果降財測，飛出第一隻黑天鵝，接下來還有美中貿易戰、歐元危機2.0、英國恐脫歐、新興市場債務風暴，有天上飛的黑天鵝，還有地上狂奔的灰犀牛，此時最怕碰到豬隊友。

投資破關打怪 得要手握「三神器」

非常時期要有非常辦法，介於牛熊之間的金融市場，得要有投資新主題，投資專家洞察分析，使用槓鈴策略，精挑三大新投資主題，看好電子商務、人口結構老化與千禧世代趨勢。

台幣利太薄 高利外幣定存穩穩賺

區域貿易風險加劇，匯率成為解藥之一，美元還能維持升勢嗎?「現金為王」但新台幣存款利率超級低，一旦央行啟動降息循環，新台幣將更薄利，銀行搶推高利外幣定存，讓您非常時期穩穩賺。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。