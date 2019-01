「砍下女友頭顱」血染地毯！　酒鬼大叔 ：她煮的湯太淡

▲高麗菜湯( Shchi soup)是俄羅斯傳統湯品。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



國際中心/綜合報導

俄羅斯斯摩倫斯克(Smolensk)一名43歲大叔竟然砍下女友頭顱,理由是「她煮的高麗菜湯太淡」,荒唐說詞和殘忍手段讓員警都難以置信。不過,這已經是俄羅斯本周發生的第二起類似命案,都是與菜餚味道不夠鹹有關。

Man chops off his girlfriend's head because 'she made a bland cabbage soup' https://t.co/Aon2FGnGYn pic.twitter.com/oHM3G24te4