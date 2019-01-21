美股蹦蹦跳連4天收高　台指期強彈近80點蓄戰9900點大關

▲美中貿易取得新進展，市場氣氛轉趨樂觀，美股4大指數全面收高，激勵亞股表顯活蹦亂跳。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰談判逐漸緩和，投資人對市場態度更為樂觀，美股連續4個交易日收紅，其中道瓊工業平均指數大漲336點，亞股也跟上這波漲勢，台指期今（21）日開高走高，電子期指、金融期指連袂走高，早盤漲近80點，蓄勢挑戰9900點關卡。

美中貿易再現曙光，市場氣氛轉趨樂觀，美股4大指數全面收高，其中道瓊工業平均指數終場大漲336.25點，漲幅1.38%，收在24706.35點；那斯達克指數也漲72.76點，漲幅1.03%，以7157.23點作收；標準普爾500指數收高34.75點，漲幅1.32%，收報2670.71點；費城半導體指數尾盤上揚27.57點，漲幅2.3%，收1228.33點。

股期雙市上周五，台股在蘋概股多空激戰下，加上台積電法說展望保守，指數開低後震盪走高，終場上漲46.91點，收在9836.06點，成交金額新台幣958.27億元，三大法人同步站在買方，合計買超76.7億元，其中自營商買超19.61億元，投信買超6.93億元，外資及陸資買超50.16億元。

台指期昨天小幅開高，盤中持續站穩9800點關卡，尾盤上漲41點，以9820點作收，與現貨相較，逆價差16.06點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1676口至2萬6277口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少55口至5萬2332口。