競爭激烈！韓國手機出口2018衰退23.2%　16年來最差

▲2018年韓國智慧型手機出口下降至146.1億美元，是近16年的最低水準。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

近期全球智慧型手機需求放緩，東北亞的韓國也受到這波放緩衝擊，據南韓政府與機構統計數據顯示，2018年韓國手機出口額較2017年減少了23.2%，是近16年來的最低水準。

據韓聯社報導，韓國手機出口額在2002年時達到100億美元，2008年更是來到334.4億美元，超越半導體的出口額327.9億美元，成為該國主力出口產品。但2017年出口開始出現下滑，降至200億美元以下，2018年更進一步下降至146.1億美元，是近16年的最低水準。

以出口國家或地區來看，對中國大陸和香港的出口減少了37%，出口額僅有43億美元；對美國出口也減少10%，僅有50.5億美元。有分析認為，釀成這樣的原因，除了全球智慧型手機需求放緩外，韓國手機製造商在韓國以外的地區生產的比例提高也是原因之一。原先在韓國境外生產智慧型手機的比例在2010年時僅有15.9%，2011年大幅提升至56.5%，2017年更是來到90%。

此外，韓國智慧型手機面對全球競爭者愈來愈多，市占率也因此下滑。以出廠量來看，韓國製造商的智慧型手機全球市佔率從2017年的23.3%降至2018年第三季度的20.3%。華為、小米、OPPO、vivo等中國大陸製造商積極搶食中高階智慧型手機市場，讓全球智慧型手機競爭進一部加劇。一名業內人士表示，今年中國大陸手機製造商估計仍會表現強勢，韓國手機製造商的市場前景並不佳。