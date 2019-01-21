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聯發科蔡明介談5G：是數位變革　台灣扮演要角

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▲▼聯發科董事長蔡明介；智在家鄉 。（圖／記者周康玉攝）

▲聯發科董事長蔡明介 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

5G重要指標組織第三代合作夥伴計劃（3GPP）大會今（21）日在台北舉行。聯發科董事長蔡明介指出，今年是5G重要年度從實驗室走到商轉的一年，是一種數位變革（digital transformation），身為半導體重鎮的台灣將扮演重要角色。

蔡明介指出，2G時代帶給我們最基本的通話功能，3G讓我們可以處理圖像，到了4G可提供更高速度，更豐富各種運用出現，未來迎接5G時代，具有大頻寬、高速率、多連結、低延遲等四特性，且產生影響不是只有多10幾倍速度而已，能帶動的是更多樣化的應用 ，最終造成我們每個人生活上的改變，包括工作上、生活上等效率更好，企業的商業模式也因為5G產生改變，社會上的創新也會一起發生，算是一種數位變革（digital transformation）。

蔡明介指出，過去3G往4G移動時候，在3C當中的「compute（ 計算能力）」跟著提升，因此在這7-8年來，人工智慧也跟數位轉型一起，有突破性發展。

蔡明介表示，聯發科在5G產業以系統單晶片做切點，且作為領先的供應商之一，追求新的科技，從計算、通訊、主宰性等，使用者經驗（user experience）最重要。

蔡明介強調，聯發科未來在5G的終端產品不只通訊，還有智慧電視、物聯網、亞馬遜的智慧音箱等智慧裝置，這些終端裝置因為5G的加值，也有個新的名字叫做「新的高端（new premium）」

蔡明介再次強調3A，也就是用得到（Accessible）、買得起（Affordable）、買得到（Available），他指出，在全球80億人口中，能夠上網的只有30億人口，聯發科從系統單晶片發展這些技術的最終目的就是「Connect next billion」，就是讓剩下的50億人也能夠互聯，讓全球更多人可以連網。

此外，由於未來發展5G的系統單晶片都是來自半導體，台灣在半導體的製造、研發都有重要地位，加上既有的ICT基礎，這是台灣將來的機會。

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關鍵字：聯發科,5G,晶片,蔡明介,高通,AI

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