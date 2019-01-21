電動車熱銷　自行車雙雄美利達股價上漲四成

▲受惠電動自行車外銷暢旺，美利達獲利三級跳，法人看好後市表現。（圖／美利達車隊提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠電動自行車出口歐洲市場熱銷，美利達集團去年營收成長超過15%，吸引外資買盤進駐，從去年10月底至今，美利達股價在短短不到三個月內，股價漲幅已超過四成；法人預估，美利達今年電動車外銷仍將大幅成長，可望推高平均毛利表現。

依據台灣自行車輸出業同業公會公布的最新資料顯示，2018年台灣電動自行車出口量高達28.31萬台，年成長超過五成、達56.11％，推升出口值超過新台幣115億元，成為台灣電動自行車外銷豐收的一年。

法人表示，受惠於電動自行車持續熱銷及自行車零件出口成長加持，2018年台灣自行車產業整體出口值高達32.3億餘美元、直逼台幣千億元，年成長高達14.68％。

美利達2018年電動車外銷量達14萬餘台，年增逾 5成，電動車已佔美利達整體營收約3成，2018年獲利成長可期，近期更受到美系外資青睞，名列「買進」首選標的之一，目標價上看每股155元。

法人指出，美利達今年電動自行車出貨上看20至22萬台，年增四至五成，預估營收貢獻上看110億元，年增48.6%；另外，看好電動自行車的毛利率可望因規模經濟逐漸提升，長線成長可期，可望挹注公司營運表現。