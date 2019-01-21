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爆紅奶蓋茶掀起排隊潮　網紅飲料店年收破億

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▲▼ 喜茶 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

近期大陸掀起了一波「茶飲排隊潮」，一夕爆紅的飲料品牌喜茶進駐北京、上海展店當時，排隊人潮綿延數公尺，至少得等3小時才能喝到爆紅的芝士奶蓋茶，超高人氣也讓這家飲料店成為年收破億（人民幣，下同）的網紅飲料店。

綜合陸媒報導，2012年，喜茶從廣東江門一條小巷起家，一開始只是間200多平方公尺的店舖，原名為「皇茶」，初期一天只能賣幾杯茶飲，直到新穎的「芝士奶蓋茶」大受歡迎、瘋狂洗版社群網路後，才讓當時的皇茶開始走上坡，翌年，創始人聶雲宸便進軍東莞，緊接著又擴大至廣州、深圳等城市，生意越做越好。

但當聶雲宸決心要成就自己的品牌，要去進行商標註冊時，卻發現無法註冊，因此只能更名，將皇茶更名為「喜茶」。當時就有親友擔憂這會對經營造成負面影響，但聶雲宸卻認為可以藉此做一次全面的品牌升級，他開始將品牌朝向年輕化，融合「靈感」和「酷」等的年輕元素，創造新logo與品牌形象，還與當地插畫師聯名創作插畫，實現喜茶人格化、年輕化的目標，喜茶經典的旋蓋外帶杯，也是在當時誕生的。

聶雲宸曾表示，希望可以透過喜茶活化「茶」的千年傳統形象，除了賦予年輕活力，還希望將茶飲推廣成為人們日常生活會接觸到的飲品，而非只是一股「網紅」熱潮。

▲▼ 喜茶 。（圖／翻攝自百度百科）

事實上，調配茶飲看似簡單，但聶雲宸認為這是一項專門工作，他一開始連如何沖茶都不知道，在創業初期自己利用半年時間惡補及研究茶品知識，他說，「創業，首先應該把錢以外的事情全部做完。」所以從茶飲配方、設計商標、構思舖面裝修、都自食其力完成；在每間店開幕時，他也會親身帶領團隊進行培訓，而內場員工也須經過重重考核才能在店裡工作，初入職的員工第一個工作常是由鏟冰開始，做一個月才能進入下一個製茶工作。他表示，期望員工能充分理解店舖的經營方式及理念，才有能力去服務客戶。因此，在獲得注資後，他打算成立喜茶培訓學院，為將來業務擴大做好準備。

喜茶深受年輕人的喜愛，排隊熱潮更是從不退減，甚至有人開起玩笑「世界上有兩種人最容易被嫉妒。一是吃薯條不會長胖，二是喝喜茶不用排隊。」而這大排長龍的現象，也讓聶雲宸決定大舉擴展，現在的喜茶擁有172間直營店，其中廣州有27間、深圳43間、上海24間，北京亦有14間，他希望顧客不需要經歷排隊等待的焦慮，也能喝到喜茶飲品，實現將茶飲年輕化、國際化的理想，而現在喜茶的整體營業額已超越億元人民幣，聶雲宸更說，「沒有一間店虧損，所有店是盈利的。」。

而對於喜茶旺來的展望，聶雲宸直言「希望向蘋果那樣」，他表示自己從賈伯斯上身上獲得很大啟發，「他的每個優點我都欣賞，但一定要我選，我會認為是堅持自我。就像當初他回到蘋果，做的事情仍然是多年前離開時想做的那些，但這次人們卻認可了他——如果當初他因為質疑而改變了自我，那麼就沒有今天的蘋果了；對我而言也是一樣，遇到障礙沒關係，時間總會證明。」

圖片來源：百度百科

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