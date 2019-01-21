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Smart智富／2019債券投資該如何布局？

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　賀先蕙

美國聯準會在2018年12月19日宣布2018年內的第4次升息。全球投資市場都在觀望，聯準會在2019年是否會轉趨寬鬆。對於有收益需求的投資人來說，展望2019年，全球的固定收益市場又有哪些領域看好？

針對這些問題，有十多年債券投資經驗的施羅德投資固定收益產品投資總監施樂迪（Sriram Reddy）2018年11月接受《Smart智富》月刊專訪時分析，展望2019年有以下3大投資機會：

機會1》投資歐洲投資等級債，鎖定非景氣循環企業債
展望2019年的全球債券市場，施樂迪相對看好歐洲投資等級債。「我們認為全球固定收益市場2019年的機會主要是在歐洲，尤其是歐洲的投資等級債。」施樂迪強調。為什麼看好歐洲的投資等級債？

施樂迪分析，跟美國企業積極擴張資產負債表以進行購併等活動比較起來，歐洲企業的財務基本面相對較好。因歐洲企業的淨槓桿倍數自2013年以來就持續改善，「我們認為歐洲企業的基本面比美國企業要來得健康許多。美國的風險是在於，美國企業對於資產負債表的擴張比較積極，所以可以看到比較多的購併活動，這些不一定對債券投資人有利。」施樂迪分析。

而在歐洲投資等級債中，施樂迪則是看好非景氣循環類的企業債，例如服務業等。「歐洲BBB級的債券（指信用評等，是投資等級中最低等級）從年初至今是表現最差的等級（截至2018年11月7日，跌深因此浮現投資價值），我們認為其中的非景氣循環股，例如服務業等，相當具有吸引力。」施樂迪分析。

機會2》投資美國高收益能源債，利差高於平均
而對於台灣投資人所喜愛的高收益債，施樂迪則分析，整體來說，歐高收目前的利差仍優於美高收，因此相對看好歐高收。若以美銀美林美高收指數和歐元高收益債指數的利差來看，截至2018年12月18日止，美高收利差為4.72%、歐高收利差則為4.91%，歐高收利差仍較佳。

「我們的確在高收益債中看到機會，但投資人必須更有選擇性。我們認為歐洲從價格的角度上來看，機會較佳。我們會專注在（歐洲信用評等）B級的債券。而美國，我們認為雖然最近有些賣壓，但價格仍然偏貴。部分產業，例如能源和零售業，相對有機會。」施樂迪強調。

施樂迪強調，若深入觀察美國高收益債，仍不乏投資機會，尤其是能源產業經歷2014年至2015年的能源價格大跌，企業普遍趨於保守，負債沒有增高下，對債券投資人有利。

從美國高收益債的利差來看，雖體質已有改善，但目前美國能源業的債券利差仍高於美高收整體。此外，施樂迪也看好美國的原油管線商，這類企業多半有長期合約的保障、表現更近似公用事業，因此波動也較小。

機會3》阿根廷、巴西美元債，殖利率高達5%～9%
最後，施樂迪也看好新興市場美元債，他認為在經歷2018年的大幅震盪後，新興市場債的投資價值已浮現！「我們認為新興市場債目前很令人興奮。新興市場債經歷了一段相當具挑戰的時間。新興市場在（2018年）美國貨幣政策緊縮下顯得特別脆弱。」

隨著經歷2018年的震盪、新興市場債的利差擴大，投資機會也浮現，施樂迪尤其看好信用評等為BB和B的新興市場主權債和企業債。在地區上來說，施樂迪則認為拉丁美洲相對看好，包括阿根廷、巴西等地的美元債，目前殖利率都高達5%至9%。

整體來說雖然2019年債券市場波動仍將持續，但波動的增加也帶來投資機會，投資人可慎選進場機會。

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